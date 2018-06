Inizia l' èra del governo gialloverde Segui la diretta del voto di fiducia

"Con l'Era grillino-leghista è Iniziato un altro Medioevo". Lo sconforto di Vendola : "Beh, svegliarsi il primo giorno della nuova Era grillino-leghista e scoprire che per il "governo del cambiamento" io, il mio compagno e nostro figlio, come migliaia di altre famiglie arcobaleno non esistiamo, mi fa comprendere la direzione della svolta annunciata: benvenuti nel nuovo Medioevo". Lo afferma Nichi Vendola di Liberi e Uguali in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno."Mi pare - afferma l'ex governatore della Puglia - che con ...

Mustier vuole fondere Unicredit con Societe Generale. Ft - colloqui in fase Iniziale : Unicredit sta considerando la fusione con la francese Société Générale. Lo scrive il Financial Times, sottolineando che nessuna offerta formale è stata ancora fatta. I manager delle banche, due dei maggiori istituti finanziari europei, sono nelle prime fasi dei colloqui, scrive il quotidiano della City, aggiungendo che le turbolenze politiche italiane potrebbero costituire un freno.L'amministratore delegato di ...

Spagna - Inizia l'era Sanchez : Nel suo discorso di insediamento, Torra ha ribadito di essere disposto al ' dialogo ' con Madrid, che considera 'imprescindibile per risolvere i conflitti come avviene in tutti i Paesi del mondo ...

SPAGNA - IL NEO PREMIER SANCHEZ HA GIURATO/ Inizia l'era post-Rajoy : la Catalogna tende la mano : SPAGNA, Rajoy sfiduciato: SANCHEZ è il nuovo PREMIER: “Un nuovo governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il nuovo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:54:00 GMT)

SPAGNA - RAJOY SFIDUCIATO : SANCHEZ NUOVO PREMIER/ Inizia l’era de El Guapo : dall'estromissione a Primo Ministro : SPAGNA, RAJOY SFIDUCIATO: SANCHEZ è il NUOVO PREMIER: “Un NUOVO governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il NUOVO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Tumore del fegato : solo il 10% delle diagnosi è in fase Iniziale - nuova terapia mirata migliora la sopravvivenza : solo il 10% dei casi di Tumore del fegato è diagnosticato in fase iniziale quando l’intervento chirurgico può essere risolutivo. In Italia vivono circa 27.745 cittadini dopo la diagnosi di questa neoplasia, che rappresentano l’1% del totale dei pazienti oncologici. Si tratta di un Tumore con percentuali di guarigione ancora basse, infatti solo il 20% è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Oggi per i pazienti con malattia avanzata già trattati si ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - il matrimonio/ Iniziano i preparativi : “E’ veramente stressante!” : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, il matrimonio ad aprile del prossimo anno, Iniziano i preparativi delle nozze: “E’ veramente stressante!”, le dicharazioni di lei.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Congedo paternità - Consiglio federale contro a Iniziativa popolare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Zidane lascia la panchina del Real Madrid : Inizia l'era Pochettino? : Zinedine Zidane lascia la panchina del Real Madrid. "L'anno prossimo non sarò l'allenatore del Real Madrid. Ho preso questa decisione perché amo molto questo club e penso che per me e per tutti noi sia...

Iniziano le Feste di Sant'Erasmo : Porto Ercole: Quattro giorni di spettacoli ed iniziative sportive e religiose per rendere omaggio al Patrono. Tornano, da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno 2018, le "Feste di Sant'Erasmo" a Porto Ercole, organizzate dalla locale ...

Rienzi : Codacons avvierà Iniziative legali per tutelare cittadini da buche : Rienzi: Roma sprofonda ogni giorno di più Roma -Di seguito le affermazioni del Codacons. L’associazione ha voluto commentare la voragine apertasi quest’oggi in via Bonnet, nel quartiere Monteverde. “Oramai non c’è dubbio. Tra voragini, buche e dissesti stradali vari, Roma sprofonda ogni giorno di piu'”. “Quanto accaduto, con la chiusura della strada e viabilità in tilt, sta provocando disagi enormi ai ...

E' Iniziata la guerra dello spread Italia o Ue? Ecco chi vincerà La vera logica del nome di Savona : Un gioco delle parti, che però potrebbe fare delle vittime. Secondo Marzotto Sim le attuali turbolenze del mercato altro non sono che una reazione alla Segui su affarItaliani.it

Governo - nemmeno Mattarella potrà fermarci. La vera sfida di M5s Inizia ora : I risultati delle elezioni del 4 marzo, frutto di una legge elettorale votata da tutti i partiti tranne che dal M5s, ci hanno “costretto” a trovare una sintesi con le altre forze politiche. Con grande maturità politica e anche tanta pazienza abbiamo intrapreso un dialogo aperto per il bene del Paese. Abbiamo superato la nostra atavica difficoltà a fidarci dei partiti, anteponendo l’interesse stesso del Movimento per cercare il bene comune. ...

Disinnesco ordigno bellico a Torino : Iniziate le operazioni : iniziate a Torino le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi in via Nizza, durante i lavori di scavo nei pressi di Eataly. Gli artificieri del 32° Reggimento genio guastatori dell’Esercito metteranno in sicurezza la bomba da 500 libre, che ha all’interno 130 chili di esplosivo. Evacuata la zona compresa tra via Nizza sino all’incrocio con via Millefonti, via Garessio, via Genova e corso ...