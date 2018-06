Infanzia abusata | serve una legge preventiva

Blastingnews

: RT @silviamato: io sto con #LiberiTutti dalla parte dei bambini perchè l'infanzia abusata, maltrattata, negata, oltre che fare un danno ini… - Joolia31 : RT @silviamato: io sto con #LiberiTutti dalla parte dei bambini perchè l'infanzia abusata, maltrattata, negata, oltre che fare un danno ini… - babbosettete : RT @silviamato: io sto con #LiberiTutti dalla parte dei bambini perchè l'infanzia abusata, maltrattata, negata, oltre che fare un danno ini… - 1_tutto : RT @silviamato: io sto con #LiberiTutti dalla parte dei bambini perchè l'infanzia abusata, maltrattata, negata, oltre che fare un danno ini… -

(Di martedì 5 giugno 2018) In data odierna, 5 giugno, è stato presentato a Roma “l’Indice regionale sul maltrattamento all’” di Cesvi, dal quale emerge il bisogno di unadi quadro nazionale sul maltrattamento infantile e minorile creando strumenti normativi e amministrativi efficienti che facilitino la costruzione di una politica intergenerazionaledel maltrattamento del minore. In aggiunta al bisogno sopracitato espresso da Daniela Bernacchi (CEO&General Menager Cesvi), è stata portata alla luce anche la necessità e l’importanza di destinare risorse specifiche alla prevenzione/cura di questo fenomeno e di migliorare l’efficienza degli strumenti già in nostro possesso. Il silenzio dell'Quello dell’è un fenomeno indisturbato e silenzioso che si fa largo nella nostra società da anni tempo immemore, lasciando, in purtroppo molti casi, il carnefice ...