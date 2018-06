Industria : Andreis (Assolombarda) - meccatronica vince sfide Industria 4.0 (2) : (AdnKronos) – Ecco perché, osserva Andreis, “la competitività del Paese deve passare attraverso azioni di sistema, a cominciare, per esempio, dalla creazione di modelli educativi che consentano di vincere le sfide della rivoluzione digitale e rispondere ai fabbisogni delle imprese, in cerca di profili tecnici e altamente specializzati”. In questa direzione va il corso Its di Tecnico superiore di tecnologie digitali per ...

Industria : Andreis (Assolombarda) - meccatronica vince sfide Industria 4.0 (3) : (AdnKronos) – Da un punto di vista settoriale, la dinamica tendenziale della produzione manifatturiera lombarda (I trim 2018 su I trim 2017) risulta positiva nei settori della meccatronica. A fronte di una crescita dell’indice complessivo del +3,6%, la meccanica segna un +5,5%, la siderurgia +3,5% e i mezzi di trasporto +2,2%. A livello aggregato, la produzione manifatturiera in Lombardia apre il 2018 in aumento, segnando un +1,1% ...

Industria : Andreis (Assolombarda) - meccatronica vince sfide Industria 4.0 : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Sono oltre 122mila le imprese meccatroniche in Italia, pari al 28% del manifatturiero, con più di 1,5 milioni di addetti impiegati. Di queste, ben 34mila aziende si trovano in Lombardia per un totale di 432mila addetti (38% del manifatturiero), e facendo riferimento alla sola area di Milano, Monza e Brianza e Lodi se ne contano 12mila. Qui il comparto impiega 135mila lavoratori e l’incidenza sul ...

