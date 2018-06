Incidente dal medico | durante la visita parte un colpo di pistola e uccide paziente in

Grave Incidente stradale in Umbria - tre morti : una vittima è calabrese : Sono operai del posto, di 44 e 50 anni, che si stavano recando al lavoro a bordo una Fiat Panda due delle vittime dello scontro avvenuto lungo la Flaminia nuova nella zona di Gualdo Tadino. Nell'...

Simone Martyniak è morto/ Roma - Incidente stradale : addio al giovane della SS Lazio calcio a 5 : Simone Martyniak morto a Roma in un incidente stradale: aveva 18 anni. Oggi un minuto di silenzio nella sua scuola; lo piange la SS Lazio calcio a 5 in cui giocava.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Incidente stradale per Stefano De Martino : Attimi di paura per Stefano De Martino. Il ballerino di Amici avrebbe avuto un Incidente stradale la notte tra l’1 e il 2 giugno, come riporta FrosinoneToday, secondo cui il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 2 del mattino sulla A1 nel territorio tra Anagni e Ferentino. La dinamica dell’Incidente Stefano sarebbe stato a bordo di un’Audi sul lato passeggero, mentre alla guida ci sarebbe stato un amico: ...

Brindisi - Incidente durante la processione del Corpus domini : l’arcivescovo scivola dalla sella e cade da cavallo : Brutto incidente per il vescovo di Brindisi, monsignor Domenico Calidandro, durante la processione del Corpus domini. Come documentato da una diretta video del sito di news locale Bridisitime. it (di cui pubblichiamo un estratto), poco dopo l’inizio della processione il vescovo è scivolato dalla sella del cavallo ed è caduto di per terra di schiena, davanti a decine di fedeli. Soccorso dall’ambulanza e portato in ospedale, Calidandro ...

Rubano camion di latticini e fanno Incidente a piazza Mondragone : traffico impazzito dal Corso al Vomero a Chiaia : Rubano un camion di latticini nella notte ma si vanno a schiantare contro un paletto a piazza Mondragone, rendendo impossibile il passaggio di altri mezzi. Sul posto la polizia. Vista l'importanza ...

Incidente stradale frontale - Gualdo Tadino - tre morti - persona carbonizzata : Incidente stradale frontale, Gualdo Tadino, tre morti, persona carbonizzata Tre persone sono morte nel violento impatto avvenuto lungo la 'nuova' strada statale 3 Flaminia, fra Gualdo Tadino e Fossato ...

Pievepelago - quarantenne muore in un Incidente stradale : La Fiat 16, condotta da un quarantenne , le cui generalità non sono ancora state rese note, per cause che sono in corso di accertamento è uscita di strada finendo contro il guard rail.

