In Venezuela non funziona più niente

Usa - politica con Venezuela non cambia : ROMA, 27 MAG - "Gli Stati Uniti - afferma una nota della Casa Bianca - ringraziano il regime di Maduro per il rilascio del cittadino statunitense Joshua Holt e della sua moglie Venezuelana ...

Perché la vittoria di Maduro in Venezuela non è una buona notizia per il mondo : Il Venezuela di Nicolás Maduro ha ripetuto il rituale elettorale. «Abbiamo vinto, ancora una volta. Siamo una forza storica trasformata in vittoria popolare, vittoria popolare permanente. Voglio bene questa rivoluzione. Con lei sono nato e con lei morirò […] Ah, quanto mi avete sottostimato!». Così il presidente Venezuelano ha festeggiato la sera di domenica 20 maggio, tra balli e risate il risultato che lo rinnova in carica fino all’anno ...

Venezuela - risultati Elezioni 2018 : ha vinto Maduro/ Sud America - 14 Paesi contro Caracas : "Voto non libero" : risultati Elezioni Presidenziali Venezuela 2018: il trionfo di Nicolas Maduro con crollo affluenza. Le opposizioni, che hanno boicottato il voto, accusano il Presidente: "voto illegittimo"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:28:00 GMT)

Venezuela - Falcon : Maduro non ha vinto : 12.38 Falcon,principale rivale di Maduro ha respinto la vittoria del presidente Venezuelano, chiedendo nuove elezioni entro l'anno. "Non riconosciamo il processo elettorale come valido", ha detto Henri Falcon."Per noi non ci sono state elezioni, dobbiamo farne di nuove". La coalizione delle forze d'opposizione ha deciso di non sostenere Falcon chiedendo ai loro sostenitori di boicottare il voto.Con un'affluenza del 46%, i risultati hanno visto ...

Tutto come previsto in Venezuela. Maduro rieletto presidente fino al 2025 - le opposizioni non riconoscono la vittoria : Tutto come previsto alla vigilia. Nicolas Maduro è stato rieletto alla presidenza del Venezuela, ma con un crollo della partecipazione al voto, col suo principale sfidante che si rifiuta di accettare il risultato e con una serie denunce di irregolarità da parte di candidati e media dell'opposizione. Secondo i risultati ufficiali annunciati dal Consiglio nazionale elettorale (Cne), Maduro ha ottenuto il 67,7% dei voti (circa 5,8 ...

Venezuela - Maduro rieletto presidente. Ma più della metà degli elettori non ha votato : Più della metà dei Venezuelani aventi diritto di voto non è andata alle urne. Per l'esattezza l'affluenza si è fermata al 46%. Ha vinto Nicolas Maduro , che si è imposto con il 67,7%, davanti a Henri ...