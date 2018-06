In Russia i cosacchi contro la ' propaganda omosessuale' durante i Mondiali

Blastingnews

: #FiduciaConte Aprire alla Russia, perché lì #Fontana è realtà. - malpassimo : #FiduciaConte Aprire alla Russia, perché lì #Fontana è realtà. - CaressaGiovanni : Squadre di cosacchi a caccia di gay, così la Russia si 'ripulisce' per i Mondiali - fantagazzetta : #Russia2018 - News quanto meno discutibile, I cosacchi affiancheranno la polizia regolare per far rispettare la leg… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Si stanno per accendere i riflettori suidi Calcio 2018, uno dei più grandi e rinomati eventi sportivi che coinvolge milioni di spettatori in ogni angolo del pianeta e riaccende in ognuno di noi, per circa un mese, quel senso di appartenenza e orgoglio alla madre patria troppo spesso dimenticato. In seguito alla mancata qualificazione della nazionale, quest'anno noi Italiani saremo spettatori passivi della kermesse che non ci vedrà, come di solito, protagonisti e portatori orgogliosi della bandiera nazionale. Spettatori dell'evento, quindi, ma anche di tutto quello che succede attorno ad esso. Ladi Putin e le 11 città che ospiteranno i gironi e le varie squadre nazionali provenienti da tutto il mondo si stanno preparando al meglio per offrire ospitalità, servizi e, come di norma, livelli di sicurezza efficienti. Nella città di Rostov, tuttavia, sicurezza sembra fare ...