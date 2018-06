huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: In Guatemala le eruzioni del vulcano del Fuego hanno fatto 69 morti. Si cercano dispersi - m5sTess : RT @HuffPostItalia: In Guatemala le eruzioni del vulcano del Fuego hanno fatto 69 morti. Si cercano dispersi - cibe68 : RT @HuffPostItalia: In Guatemala le eruzioni del vulcano del Fuego hanno fatto 69 morti. Si cercano dispersi - francang1950 : RT @HuffPostItalia: In Guatemala le eruzioni del vulcano del Fuego hanno fatto 69 morti. Si cercano dispersi -

(Di martedì 5 giugno 2018) È di 69, 46 feriti e un numero imprecisato diil bilancio delledeldel, in. Sono più di un milione e 700.000 le persone che vivono nella regione e che sono state toccate in qualche modo dal disastro naturale.L'eruzione violenta deldi 3.763 metri che si trova tra i dipartimenti di Escuintla, Chimaltenango e Sacatepequez, a circa 50 chilometri a est della capitale, ha 'sparato' ondate di rocce bollenti, cenere e fango sui villaggi sottostanti, che sono andati distrutti. Dopo esplosioni e flussi piroclastici, l'eruzione si è conclusa per il momento, ha affermato il capo dell'Istituto nazionale di sismologia, Eddy Sanchez, sottolineando che "l'energia delè diminuita e questa è la tendenza. Questo per dire che non ci sarà un'altra imminente eruzione nei prossimi giorni", ha aggiunto.I ...