In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 giugno | Poliziotto buono e poliziotto cattivo

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat Tax - riforma delle pensioni - reddito di cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 giugno : La Cancelliera prova a offrire una sponda ai gialloverdi - ma tace sui ricollocamenti dei richiedenti asilo : Il caso Migranti, lo strano asse tra la Merkel e Salvini La Cancelliera riconosce i problemi dell’Italia (ma non vuole altri rifugiati) di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La ricetta. “Per salvare l’Italia dallo sfascio il contratto che serve è quello tra le opposizioni” (rag. Luciano Cerasa, Il Foglio, 28.5). Tipo il Patto del Nazareno che ha portato l’Italia allo sfascio. Il contrappasso. “Il nuovo esecutivo. La ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 giugno : Le partite economiche e l’incubo che l’acciaieria possa chiudere : Ministro – L’ottimista Di Maio attacca il Jobs Act e rischia sull’Ilva Promette politiche del lavoro che non sono nel contratto (Lega contraria) e tra un mese potrebbe essere quello che ha chiuso l’acciaieria di Marco Palombi Bel pezzo di Merlo di Marco Travaglio Ciascuno di noi ha dei punti di riferimento per orientarsi nei momenti d’incertezza. Chi consulta l’oroscopo, chi lo psicanalista, chi il padre spirituale, chi le linee ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 giugno : Il governo Conte giura - Salvini s’allarga - il Pd grida al fascismo : Gialloverdi Il governo Conte giura, ora si tratta sulle deleghe: il primo litigio è sulle Tv Il nodo Telecomunicazioni – Chiuso il sipario della cerimonia al Colle, si riapre la caccia a vice e sottosegretari. Ed è già scontro M5S-Lega sul tema più caro a Berlusconi di Luca De Carolis Bella ciaone di Marco Travaglio In attesa di sapere cosa farà il governo, vediamo com’è l’opposizione. Quelli che il fascismo. Non le vedete le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 giugno : Il governo c’è ora fateci vedere il cambiamento : L’epilogo È fatta dopo tre mesi di follie: il governo c’è, Conte premier Il professore torna al Colle con la lista dei ministri e stavolta passa il vaglio di Mattarella. Il giuramento dei gialloverdi oggi alle 16 di Tommaso Rodano Meglio o meno peggio? di Marco Travaglio È con somma sorpresa, mista a incredulità, che registriamo la prevalenza del buonsenso dopo 88 giorni di manicomio. Ci sarà tempo per giudicare il governo Conte. E ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 maggio : “Savona - fatti più in là”. Accordo Mattarella-Di Maio : ministero diverso al prof : Il personaggio/1 Di Maio, la mossa per lasciare il cerino alla Lega Martedì era stata l’abiura, quella del capo che si era ritrovato nell’angolo, solo con l’impeachment scomunicato da Grillo e deriso da Salvini. E ieri è stato l’asse più o meno obbligato con il nemico che già non lo è più, il Quirinale, per provare a ridare un governo all’Italia. O quantomeno per dimostrare che lui, […] di Luca De Carolis AAA buonsenso cercasi di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 maggio : : Caos – Urne estive Cottarelli non ha i voti e s’è perso pure i ministri Tutto pronto per il giuramento, ma l’esecutivo neutrale non parte. Nuovi scenari con la volontà di ridestare il patto gialloverde e pericolo urne il 29 luglio di Carlo Tecce Fantacronache di Marco Travaglio Il 15 giugno 2018, non riuscendo più a capire se l’impeachment dei 5Stelle c’è ancora o non c’è più e soprattutto chi sia il premier dopo il vaudeville del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 maggio : In Parlamento non c’è possibilità che l’economista ottenga una fiducia e non arriverà alla legge finanziaria : Il risultato Nessuna data per il voto “Decide il Parlamento” Che succede? – Il governo Cottarelli nascerà morto e il Quirinale rimanda ai gialloverdi la palla: “Volendo, si può andare alle urne anche ad agosto” di Fabrizio d’Esposito A mia!? di Marco Travaglio Ma perché Mattarella l’ha Fatto? Se davvero voleva agevolare il tanto auspicato governo politico, per parlamentarizzare e costituzionalizzare le due forze “antisistema” uscite ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 maggio : Re Sergio fa saltare tutto. Conte silurato - arriva Cottarelli : Lo stop Il Colle ferma tutto: i mercati contano più delle elezioni Il discorso – Non basta “l’abiura” del professor Savona: la lista dei ministri è bocciata, Conte rimette il mandato da premier. I dieci minuti che segnano la storia della Repubblica di Fabrizio d’Esposito Cose da pazzi: chi vince non deve governare di Marco Travaglio Ieri mattina, alla festa del Fatto, durante il dibattito fra Paolo Mieli e Antonio Padellaro, è giunta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 maggio : Di Maio - la mossa : un vice di Savona garante dell’Ue : Il veto su Savona Oggi Conte sale al Quirinale. Mattarella alla scelta finale Il Colle non cambia idea: non vuole al Tesoro il professore anti-euro, in gioco ci sono le prerogative del presidente di Fabrizio d’Esposito Processo alle intenzioni di Marco Travaglio In questi anni abbiamo visto cose che voi umani… Abbiamo visto un delinquente naturale nominato premier per ben tre volte. Abbiamo visto corrotti e amici di mafiosi diventare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 maggio : Il leader della Lega - dopo aver ricevuto le cattive notizie dall’incontro con il Presidente - scrive su Facebook : “Sono arrabbiato” : “Piena sintonia” Il Salvimaio va alla guerra: “Noi e Conte uniti su Savona” Il segretario della Lega su Facebook: “Sono davvero arrabbiato”. E il capo del Movimento mette il suo like di Luca De Carolise Paola Zanca I Signori Qualcuno di Marco Travaglio Anche noi, come i colleghi dei giornaloni, siamo in ambasce alla sola idea di essere governati da un Signor Nessuno mai sentito prima: il prof. avv. Giuseppe Conte, per giunta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 maggio : Morire per Savona? Il Quirinale a Conte - Di Maio e Salvini : “O lo levate voi o lo levo io” : Trattative Il Colle: “Fuori Savona”. Ma Salvini non cede Muro contro muro – Pressing su Di Maio per mollare l’economista di Fabrizio d’Esposito L’encomioltraggio di Marco Travaglio Avviso ai rosicanti: decidetevi. O servo encomio o codardo oltraggio, non tutti e due insieme Contemporaneamente, sennò non si capisce una mazza. I direttori di giornale dovrebbero sincronizzare le lingue nelle rispettive redazioni, perché l’effetto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 maggio : L’Equilibrista – Giuseppe Conte - premier incaricato : Ottanta giorni Il Colle cede e incarica Conte ma resta il “niet” su Savona Il colloquio – con il “politico” scelto dai gialloverdi ha esito positivo. L’incarico c’è: ora però si riapre la partita dei ministri La Lega insiste: all’Economia il prof “sgradito” al presidente di Fabrizio d’Esposito Hanno la faccia come il curriculum di Marco Travaglio Forse Giuseppe Conte sarà un premier pessimo, o forse buono, o eventualmente ...

Cagliari - metropolitane a zig-zag e logge : giovedì in Edicola sul Fatto torna “A casa vostra” : Domani, giovedì, torna “A casa Vostra“. Quattro pagine di inchiesta e reportage dedicate alle nostre città. Questa volta tocca a Cagliari, di cui scrivono Giorgio Meletti e Paola Pintus. È la storia incredibile della nuova metropolitana di superficie che non sembra disegnata per servire gli abitanti, ma i signori del cemento. Che già affilano le armi, per rovinare ancora una città bellissima, ma già tanto martoriata dal mattone. A ...