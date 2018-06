In coma etilico finisce contro palo luce

La madre del 13enne in coma etilico : 'Sembrava morto - mi sento in colpa' : 'Ho creduto di averlo perso per sempre'. Simona pronuncia queste parole tra le mura dell'ospedale Santobono dopo aver rivisto finalmente aperti gli occhi di suo figlio. Il 13enne, soccorso per un ...

Civitanova Marche - 16enne in coma etilico : Un 16enne di Civitanova Marche venerdì sera è finito in ospedale in coma etilico. Il ragazzo ha preso parte ad una festa privata in uno chalet sul lungomare sud dove ha perso i sensi a causa dell'abuso di alcol. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto lo ha trovato incosciente e disteso a terra. Considerata l'età del giovane sono intervenuti anche i carabinieri che hanno cercato di avvertire telefonicamente senza successo la ...

Napoli - 13enne ricoverato in ospedale in coma etilico : Napoli, 13enne ricoverato in ospedale in coma etilico L'adolescente avrebbe perso i sensi in strada dopo aver assunto alcol e droga

Tredicenne napoletano in ospedale in coma etilico : È finito in coma etilico a tredici anni un ragazzino di San Sebastiano al Vesuvio, nel napoletano, che nella notte tra sabato e domenica ha ingerito alcolici e droghe ed è poi stto ricoverato all'ospedale pediatrico Santobono.Il ragazzino è arrivato nella struttura sanitaria dopo a trovarlo in strada sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi perché era in stato di incoscienza. Nonostante il coma etilico, il 13enne non sarebbe in ...

Firenze : shottini - drink e cocktail - ragazzina di 14 anni in coma etilico : Firenze, 9 aprile 2018 - Lo sballo del sabato sera era già pronto. Un gruppetto di amiche molto giovani, fra i 14 e i 16 anni, si erano già date un appuntamento gioioso per bere qualche 'shottino' e ...

coma etilico - sempre più giovanissimi tra le vittime : Al limite del Coma etilico con un principio di ipotermia. Così i medici del 118 hanno trovato un quattordicenne sabato sera in una frazione di Pareto, in provincia di Alessandria. A chiamarli era stata la madre dopo aver visto in che condizioni era tornato da una serata con gli amici. I ragazzi avrebbero bevuto rum. È l’ultimo caso, non l’unico. Sfogliando le cronache locali si trovano notizie simili sul Tirreno e sull’Eco di Bergamo, a Savona ...

14ENNE IN coma ETILICO/ Farsi da soli - il macigno che affossa i nostri giovani : Ieri un giovane di 14 anni è stato portato in ospedale quasi in condizioni di COMA ETILICO. Perché il desiderio di bene che c'è nel cuore dei giovani non si espande?

Rum - sbronza con gli amici : coma etilico sfiorato a 14 anni/ Alessandria - in ospedale ragazzino di Pareto : In coma etilico a 14 anni dopo una sbronza: ad Alessandria, un adolescente è stato ricoverato in stato di ipotermia a seguito dell'assunzione di una notevole quantità di rum a una festa

Alessandria - 14enne quasi in coma etilico nell’ospedale infantile : È stata la madre ad allertare il 188. Secondo i medici, il giovane - arrivato al nosocomio con un principio di ipotermia - non è più in pericolo di vita.Continua a leggere