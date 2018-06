In Arabia Saudita sono state consegnate le patenti di guida a dieci donne

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan si gioca in Arabia Saudita a gennaio : Non sarà la Supercoppa ad aprire la prossima stagione del calcio italiano. Il campionato 2018/2019, infatti, non sarà anticipato dalla consueta sfida che mette in palio il primo trionfo stagionale tra ...

Arabia Saudita - rilasciata la patente di guida alle prime dieci donne : Era l’unico Paese al mondo dove le donne non potevano guidare. Poi, dopo la decisione del principe ereditario Mohammed Bin Salman annunciata nel settembre 2017, l’Arabia Saudita aveva iniziato a prepararsi a questo cambiamento epocale. E ora sta diventando realtà: la revoca del divieto entrerà ufficialmente in vigore il 24 giugno, ma le prime dieci donne nella storia del Paese arabo hanno ricevuto la patente di guida. Una conquista, ...

Arabia Saudita PRONTA A GUERRA CONTRO IL QATAR/ Quell’alleanza con la Russia e il nemico Trump : Al Jazeera, ARABIA SAUDITA PRONTA a GUERRA CONTRO il QATAR. Nel mirino il sistema missilistico di difesa S-400 che i QATARioti starebbero acquistando dagli amici russi dopo un patto(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:53:00 GMT)

Arabia Saudita : al Qaeda nella Penisola arabica definisce "peccati" riforme sociali avviate nel regno : A partire dal 2017, l'Arabia Saudita ha avviato una serie di riforme senza precedenti aprendo le porte a spettacoli di intrattenimento e aprendo in aprendo per la prima volta dopo 35 di divieto le ...

Al Jazeera : 'Arabia Saudita minaccia azione militare contro il Qatar' : Soffiano venti di guerra nel Golfo Persico. Come riferisce il network qatariano "Al Jazeera", l' Arabia Saudita ha minacciato di intraprendere un'azione militare contro il Qatar nel caso in cui l'...

Pronostico Arabia Saudita vs Perù - Amichevole Internazionale 3-6-2018 e Analisi : Amichevole Internazionale, Analisi e Pronostico di Arabia Saudita-Perù, Domenica 3 Giugno 2018. Abdullah Al-Khaibari e Mohamed Kanno dal 1′. C’è anche Guerrero! Arabia Saudita–Perù, domenica 3 giugno. Il Perù si augura di mantenere la propria imbattibilità che dura da quattro incontri affrontando l’Arabia Saudita, in Svizzera, nell’ultimo test prima dei Mondiali. Come arriva l’Arabia Saudita di Juan ...

Donne al volante anche in Arabia Saudita : la principessa Hayfa Bint Abdullah sulla copertina di Vogue Arabia : Poi messo in guardia dal giudicare troppo facilmente le culture altrui: 'È facile commentare le società degli altri e pensare che la propria sia migliore, ma il mondo occidentale deve ricordarsi che ...

L'Arabia Saudita pronta a criminalizzare le molestie sessuali : Sulla carta è una norma che avrebbe dovuto essere introdotta da tempo quella messa insieme ieri dal Consiglio della Shura, l'organo consultivo delL'Arabia Saudita, che criminalizza le molestie ...

Tv : ascolti - oltre 6 mln per Italia-Arabia Saudita : In prima serata su Rai1 l’amichevole di calcio tra Italia e Arabia Saudita è stata vista da 6 milioni e 20mila telespettatori con il 23,8% di share risultando il programma più visto di prima serata. L'articolo Tv: ascolti, oltre 6 mln per Italia-Arabia Saudita sembra essere il primo su CalcioWeb.