Impresa di Marco Cecchinato contro Novak Djokovic Dopo 40 anni un italiano in semifinale

Marco Cecchinato - Impresa al Roland Garros : batte Goffin e vola ai quarti. Ora Djokovic : Prossimo avversario di Cecchinato l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic , che ha regolato in tre set lo spagnolo Verdasco. Era dal 2011 che un tennista italiano non arrivava tra i migliori otto di ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : domenica 3 giugno. Marco Cecchinato sogna l’Impresa contro Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato mitologico - è nata una stella! Impresa trionfale : da lucky loser a vincitore - Millmann si arrende in finale : Un nastro benevolo regala il quindici della vittoria a Marco Cecchinato che corona la sua settimana perfetta vincendo, da lucky loser, il torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra rossa magiara, alla prima finale nel World Tour in carriera, l’ormai ex numero 92 al mondo (da domani irromperà tra i primi 60 al mondo, davanti a lui in Italia soltanto Fabio Fognini ed Andreas Seppi) batte in due set combattutissimi l’australiano John ...