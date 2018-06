Immigrazione | Salvini | “Assieme a Viktor Orban cambieremo questa Europa”

Immigrazione - le parole di Salvini creano il caso con la Tunisia : convocato ambasciatore : Dopo il viaggio in Sicilia, ecco la prima grana per il governo guidato da Giuseppe Conte. L’ambasciatore italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara, è stato convocato dal ministero degli Esteri per trasmettere il “profondo stupore” del governo del Paese nordafricano per le dichiarazioni del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale ‘Tap’, citando una nota del ...

Perché il programma di Salvini sull’Immigrazione è impraticabile : Rimpatri, tagli all’accoglienza, porti chiusi alle ong, blocco della riforma di Dublino: gli esperti sostengono che i cambiamenti siano poco realizzabili, ma il ministro dell’interno da Pozzallo punta tutto sulla linea dura. Leggi

Matteo Salvini e Immigrazione - la brutale minaccia : 'L'Unione europea ci aiuti o altre vie' : 'O l' Europa ci dà una mano a mettere in sicurezza il nostro Paese, oppure dovremo scegliere altre vie '. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter continua a tenere alta l'...

Il programma di Salvini sull'Immigrazione - spiegato da lui : Dopo il bagno di folla del 2 giugno, le prime apparizioni ufficiali da ministri di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i due leader dei partiti che sostengono il governo Conte, hanno come teatro la Sicilia. Alle elezioni amministrative di domenica prossima (le comunali di Catania l'appuntamento più importante), i "dioscuri" si presentano divisi, contendendosi una terra dove il M5s è primo partito ma il voto ...

Immigrazione : Rossi - invece di fare propaganda - Salvini guardi al modello Riace : Mimmo è un uomo e un Sindaco da dieci e cento caro Matteo Salvini, ed è già considerato tale in tutto il mondo; mentre tu hai appena cominciato, muovendo i primi fatali passi dalla propaganda alla ...

Matteo Salvini : “Nuovi accordi per i rimpatri”/ Piano per emergenza Immigrazione : tecnici del Viminale frenano : Matteo Salvini: “Nuovi accordi per i rimpatri”. Piano per emergenza immigrazione: i tecnici del Viminale frenano. Perplessità sulle misure volute dal nuovo ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Di Maio : jobs act va rivisto. Salvini : combatteremo precarietà e Immigrazione clandestina : Guarda il video: https://t.co/Wys5qZH1T0 " Silvio Berlusconi , @berlusconi, 2 giugno 2018 Meloni: con Tria passo indietro per sovranisti Il neo-ministro dell'Economia, Giovanni Tria, "e' un tecnico" ...

Per Salvini al Viminale il primo banco di prova si chiama Immigrazione : Roma - Germania e Austria hanno intensificato i controlli sul Brennero per contrastare l'immigrazione illegale sulle frontiere da parte della polizia tedesca e austriaca. "La decisione - ha spiegato all'Ansa il capo della polizia federale di Monaco Thomas Borowik è stata diramata due giorni fa ed è il risultato di una decisione scaturita da settimane di colloqui fra gli addetti alla sicurezza tedeschi e austriaci". Un modo per mettere alla prova ...

Matteo Salvini - Immigrazione : 'Tagliare subito i cinque miliardi per l'accoglienza' : Stretta sull' immigrazione e sulle spese per l'accoglienza. 'Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere ...

Immigrazione senza regole - ultimatum di Salvini : ‘O si cambia o siamo finiti’ Video : La questione Immigrazione torna al centro del dibattito politico proprio nelle concitate ore in cui si decide il futuro del nascente governo [Video] guidato da Giuseppe Conte. È il leader della Lega, Matteo Salvini, a condividere sul suo profilo Facebook la notizia dell’assoluzione di un immigrato di origine senegalese, autore della parziale distruzione di un bus a Viareggio e dell’aggressione di controllori, passeggeri e forze dell’ordine, dopo ...

Franco Bechis avverte Matteo Salvini : cosa pensano davvero i grillini sull'Immigrazione : ... tal Igor Gelarda , ha fatto notare all'assemblea quanto la realizzazione dell'hotspot fosse inopportuna visto il programma del nascente governo Lega-5 Stelle sull'immigrazione, con una politica di ...

Immigrazione - migliaia di persone in corteo a Napoli : “No a Salvini - sì a reddito e diritti per tutti” : Hanno sfilato migliaia di migranti in corteo da Piazza Mancini a Napoli per la manifestazione “reddito e diritti per tutte e tutti – Nessuno escluso”. I cartelli esposti riportavano le scritte “Stop Salvini“, “Nessuno è illegale”, “Accoglienza uguale dignità”. I manifestanti sono arrivati da tutte le province della Campania, in particolare da quelle di Caserta e di Napoli per chiedere che si ...

Governo M5s-Lega - Salvini : "Accordo Fornero e Immigrazione"/ Video - vertice con Di Maio : "Minacce Ue stimolo" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di Maio, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su contratto di Governo, intesa vicina?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:37:00 GMT)

'Se parte il governo mano libera alla Lega su Immigrazione' - Salvini - : Roma, 14 mag. , askanews, 'Se vado al governo voglio fare quello che ho promesso, andare fino in fondo eliminando la legge Fornero, ridurre le accise sulla benzina, sull'immigrazione le posizioni, nel ...