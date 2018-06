Il test di resistenza su Nokia 7 Plus è un successo | l’azienda sembra più che mai vicina

OnePlus 6 mostra doti inattese nei test di resistenza all’acqua : Pur non disponendo di una certificazione IP67 o IP68, sembra che OnePlus 6 sia in grado di resistere a qualche caduta in acqua, almeno più di quanto ci si potrebbe attendere. L'articolo OnePlus 6 mostra doti inattese nei test di resistenza all’acqua proviene da TuttoAndroid.