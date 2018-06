Il survival horror Agony si aggiorna con la seconda patch | apportate migliorie

Un survival horror che è anche un gioco di guida? Ecco la demo di Beware : Pronti a mettervi al volante in una nebbiosa notte per affrontare tutte le vostre paure? Il survival horror Beware, che è allo stesso tempo un gioco di guida, può essere finalmente provato grazie a una demo, disponibile nella pagina del gioco sulla piattaforma IndieDB.In Beware saremo al volante di un'automobile in una notte particolarmente buia e nebbiosa, incontrando sul nostro cammino dei figuri non proprio amichevoli. Come segnala ...

Alla scoperta di S.O.N - un nuovo oscuro survival horror in esclusiva per PS4 : Un avvincente nuovo gameplay trailer dedicato al nuovo titolo survival horror esclusivo per PS4, intitolato S.O.N, è arrivato ieri sul canale YouTube di PlayStation. Dalle prime immagini visibili, possiamo dire che sembra un gioco abbastanza spaventoso, scuro e caratterizzato dAlla presenza di una creatura che emerge dalle ombre.Sviluppato da RedG Studios, S.O.N è ambientato nel mondo moderno in cui i giocatori prendono il controllo di un padre, ...

Annunciata una nuova modalità di gioco aggiuntiva per l'horror survival Agony : Madmind Studios ha rivelato oggi ulteriori informazioni sulla Agony Mode che includerà contenuti addizionali al gioco horror-survival Agony che sarà disponibile il 29 Maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modalità aggiuntiva prevede camere generate in modo casuale per consentire ai giocatori di testare le loro abilità infernali di sopravvivenza. In misteriosi labirinti fatti di ossa umane o camere di ghiaccio, i giocatori affronteranno ...

Gli sviluppatori di Get Even annunciano il survival horror Chernobylite : Lo sviluppatore The Farm 51, che probabilmente ricorderete per Get Even, ha annunciato il suo prossimo progetto, un survival horror ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl, Chernobylite. Si tratterà di un gioco che porrà l'accento su tematiche come "cospirazione, orrore, sopravvivenza, amore e ossessione". Il team responsabile ha passato molto tempo nella Zona di Esclusione "raccogliendo tutti i dati ...