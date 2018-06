huffingtonpost

- HuffPostItalia : Il summit tra Trump e Kim si terrà in un hotel sull'isola di Sentosa -

(Di martedì 5 giugno 2018) Iltra Donalde Kim Jong-un in programma il 12 giugno a Singapore si svolgerà in undi. Lo ha annunciato Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, con un tweet. "La sede per ildi Singapore tra il presidente degli Stati Uniti e il leader Kim Jong-un sarà il Capelladi. Ringraziamo i nostri grandi amici di Singapore per la loro ospitalità", ha scritto Sanders.UPDATE: The venue for the Singaporebetween @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the CapellaonIsland. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) June 5, 2018