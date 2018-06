sportfair

: Il saluto di Verdi al Bologna: la lettera ai tifosi ed alla città - Sport_Fair : Il saluto di Verdi al Bologna: la lettera ai tifosi ed alla città - SiamoPartenopei : Account fake di Verdi: il saluto a Bologna è falso - CalcioNapoli24 : -

(Di martedì 5 giugno 2018) Simoneha salutato il, prima di dire sì all’offerta del Napoli, una proposta irrinunciabile per l’attaccante azzurro “Porto sempre a termine qualsiasi cosa decida di iniziare. Vado via dopo essere cresciuto come calciatore, come uomo. Ringrazierò sempre questa, questa squadra perché se oggi sono quel che sono è grazie a voi. Mani sul petto, direzione cuore perché è qui che vi terrò sempre”. Con questo messaggio, apparso sul proprio account Twitter, Simoneha salutato il. Il calciatore della Nazionale si appresta a firmare un nuovo contratto col Napoli. L'articolo Ildial: laaiedSPORTFAIR.