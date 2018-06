Il rischio è l' aumento delle diseguaglianze

Cibus - Filiera Italia : “Dall’aumento Iva rischio recessione” : L’aumento delle aliquote IVA rischia di alimentare una spirale recessiva che compromette i segnali di ripresa dell’agroalimentare, dove i consumi, a fronte di una produzione in crescita, restano ancora al palo. E’ questo l’allarme lanciato a “Nasce Filiera Italia : alle origini del Made in Italy” l’incontro che si è tenuto oggi a Cibus organizzato per il varo di Filiera Italia , la nuova realtà associativa che unisce, per la prima volta, la ...

Consultazioni - Mattarella : “Governo neutrale e di servizio e stop a dicembre. Con voto in autunno c’è rischio aumento Iva” : “Il governo presieduto dall’onorevole Gentiloni che ringrazio per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questa situazione anomala ha esaurito la sua funzione e non può essere ulteriormente prorogato in quanto espresso da una maggioranza parlamentare che non c’è più”. Lo afferma il presidente della Sergio Mattarella al termine delle Consultazioni. “Laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa” per un ...