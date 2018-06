Il Real Madrid fa spesa a Liverpool | l’obiettivo Manè porta Klopp sulla panchina dei

Real Madrid - Asensio : 'Non riesco a immaginare un futuro senza Ronaldo. Addio Zidane una sorpresa' : Poi su Sergio Ramos: "E' una guida per tutti, la sua forza è apprezzata in tutto il mondo. Un esempio da seguire". Infine sui Mondiali: "Ho giocato tante partite, ma non sono stanco. Sono carico e ...

Calciomercato - Real Madrid su Max Allegri : per Marca è il piano B se salta Pochettino : Dal trionfo di Kiev alle dimissioni, tutto in cinque giorni: si è chiusa con la vittoria della terza Champions League di fila la straordinaria parentesi di Zinedine Zidane sulla panchina del Real ...

Allegri e Zidane - scambio tra Juventus e Real Madrid?/ Galliani intercede per Perez : la prima risposta è... : Allegri e Zidane, scambio tra Juventus e Real Madrid? Galliani intercede per Perez: la prima risposta è... Le ultime notizie sul futuro del tecnico toscano e gli intrecci con il francese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Real Madrid alla ricerca di un allenatore : bookmakers “concentrati” su Allegri : Real Madrid alle prese con la ricerca del nuovo allenatore che potrebbe essere Pochettino, ma occhio alla quota di Allegri che è in picchiata La pista Pochettino ha perso mordente, ma la caccia dei bookmaker al nuovo allenatore del Real Madrid si arricchisce di un nuovo nome illustre. Massimiliano Allegri entra di slancio nelle scommesse sul prossimo allenatore dei Blancos: i rumours degli ultimi giorni parlano di un contatto telefonico tra ...

Loris Karius è stato vittima di una commozione cerebrale durante la finale di Champions contro il Real Madrid : Le papere di Loris Karius in finale di Champions League contro il Real Madrid potrebbero essere dipese da una commozione cerebrale, subita dal portiere del Liverpool in uno scontro di gioco con Sergio Ramos. A sostenerlo sono due medici di Boston che hanno visitato il giocatore.Ross Zafonte e Lenore Herget confermano che da un esame approfondito al Massachusetts General Hospital il 31 maggio, cinque giorni dopo la sconfitta per 3-1 del Liverpool ...

Florentino tramite Galliani chiama Allegri al Real Madrid : 'No - grazie' : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , ad Allegri non dispiacerebbe prolungare di uno o due anni il contratto fino al 2020 con la Juventus diventando il Ferguson italiano, per poi guidare la ...

Dalla Spagna insistono : Allegri al Real Madrid : TORINO - Massimiliano Allegri in vantaggio su Mauricio Pochettino e Jürgen Klopp per sederci sulla panchina del Real Madrid: in Spagna insistono sulla possibilità del clamoroso trasferimento del ...

Panchina Real Madrid - bomba dalla Spagna : “patto Allegri-Juve - la richiesta del tecnico bianconero” : Panchina Real Madrid – L’addio al Real Madrid di Zidane è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso i Blancos si sono messi alla ricerca del sostituto, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta As patto tra Allegri e la Juventus, in caso di chiamata da Madrid, i bianconeri non ostacolerebbero la partenza dell’allenatore. Una notizia molto importante che potrebbe portare ...

Shock Karius : “commozione cerebrale durante la gara contro il Real Madrid” : Partita da dimenticare quella per il portiere Karius nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, il numero uno autore di errori clamorosi. Il portiere del Liverpool si è sottoposto ad una TAC cerebrale negli States, è emerso che nel corso della stessa gara Karius aveva subìto una commozione cerebrale dopo l’impatto con Sergio Ramos: “Abbiamo ricevuto numerose chiamate oggi circa lo stato di salute del portiere del ...

Champions League - Real Madrid-Liverpool. Karius - errori in finale causati da un trauma cranico? : Negli occhi di tutto il mondo sono ancora vive le immagini del portiere del Liverpool che piange di fronte ai propri tifosi, provando a chiedere scusa per le due "papere" che hanno portato al gol di ...

LIVE Calciomercato - le trattative di oggi in DIRETTA : lunedì 4 giugno. Il Real Madrid pensa ad Allegri. L’Inter lavora per Rafinha : CLICCA QUI PER LEGGERE LE trattative DI DOMENICA 3 GIUGNO Buongiorno agli appassionati di calcio. lunedì 4 giugno dedicatoalla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ...

'Real Madrid - per la panchina c'è anche il 30enne Nagelsmann' : TORINO - Spunta un nome nuovo per la panchina del Real Madrid : è quello di Julian Nagelsmann , giovane tecnico dell'Hoffenheim accostato in passato già al Bayern Monaco. Lo riferisce la Bild , ...

Real Madrid - Nagelsmann per il dopo Zidane : Come riferito da 'Sport Bild', gli spagnoli hanno fatto una proposta a Julian Nagelsmann dell' Hoffenheim ma il giovane allenatore tedesco, al momento, è bloccato da una clausola che lo lega alla sua ...

Neymar torna e segna - Modric lo chiama al Real Madrid : 'Ti aspettiamo' : Nel post gara, l'ex Tottenham ha riservato parole di stima nei confronti del brasiliano: "È bello vederlo di nuovo in campo, è uno dei migliori giocatori del mondo - ha detto Modric - Penso che nel ...