Il programma di Conte al Senato; Federmeccanica all' esecutivo | industria centrale;

Lavoro - Ambiente - Casta : le parole del programma di Conte una per una : E ancora fare in modo che le nuove tecnologie e l'economia della condivisione creino nuove opportunità imprenditoriali e rendano disponibili servizi innovativi per i cittadini. Al tempo stesso, però, ...

Governo : Conte - contratto programma può arricchirsi per attese cittadini : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Scuola, cultura, università” sono temi “già nel contratto di programma” M5S-Lega, anche se non citati nel discorso programmatico sulla fiducia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “fermo restando che” quel contratto “potremmo arricchirlo rispondendo a tutte le altre attese dei cittadini”. Lo dice lo stesso Conte, intervenendo nell’Aula del Senato per ...

Governo : Conte - contratto programma può arricchirsi per attese cittadini : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Scuola, cultura, università” sono temi “già nel contratto di programma” M5S-Lega, anche se non citati nel discorso programmatico sulla fiducia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, “fermo restando che” quel contratto “potremmo arricchirlo rispondendo a tutte le altre attese dei cittadini”. Lo dice lo stesso Conte, intervenendo nell’Aula del Senato per ...

Conte : nostro programma è nel contrattoLotta agli sprechi - stop business migranti | Elogio al populismo - apertura alla Russia : Il premier emozionato durante il primo discorso a Palazzo Madama: "Assumo il compito con umiltà e determinazione, i nostri obiettivi vincolati al contratto di governo"

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

Conte : nostro programma è nel contrattoLotta agli sprechi - stop business migranti : Il premier emozionato durante il primo discorso a Palazzo Madama: "Assumo il compito con umiltà e determinazione, i nostri obiettivi vincolati al contratto di governo"

Governo al Senato per la fiducia. Giuseppe Conte illustra il programma : "Sarò il garante del contratto" : "Sento la responsabilità del momento". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra al Senato il programma del suo Governo, chiedendo la fiducia all'Aula di Palazzo Madama forte del sostegno di M5S e Lega. Domani il voto della Camera dei Deputati. Un programma di cambiamento, una vocazione europea. Il premier afferma: "Come noto non ho pregresse esperienze politiche. Sono un cittadino che si è dichiarato disponibile ad ...

Conte - al via il discorso programmatico sul quale Conte chiederà la fiducia : Al via il discorso programmatico in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle quali chiederà la fiducia. È la prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano». contratto di governo M5S-Lega sarà certamente la traccia fondamentale su cui chiederà la fiducia al Senato e domani alla Camera. Ma tutti si aspettano un segnale che garantisca l'autonomia della sua premiership...

Governo al Senato per la fiducia. Giuseppe Conte illustra il programma : "Sento la responsabilità del momento" : "Sento la responsabilità del momento". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, illustra al Senato il programma del suo Governo, chiedendo la fiducia all'Aula di Palazzo Madama forte del sostegno di M5S e Lega. Domani il voto della Camera dei Deputati. Un programma di cambiamento, una vocazione europea. "Oggi è un passaggio importante per me ed il Paese. Sono emozionato" ha detto entrando da un ingresso secondario in Senato.

Conte al lavoro sul programma del "governo del cambiamento" : Anche oggi un'altra telefonata che va in questa direzione: Conte ha parlato con l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. E i due tra l'...

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' Domani fiducia al Senato - mercoledì alla Camera : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario Domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' : domani il voto di fiducia al Senato : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Conte al lavoro sul «programma del cambiamento» : domani il voto di fiducia al Senato : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le...

Governo Conte - domani la fiducia al Senato : inizio alle 12 con le dichiarazioni programmatiche : alle 12 di domani, martedì 5 giugno, il Governo guidato da Giuseppe Conte affronterà la prova del voto di fiducia al Senato. Si aprirà con le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, a cui faranno seguito la discussione generale e la votazione, che dovrebbe avere inizio intorno alle 19.Continua a leggere