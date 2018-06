Il problema delle telecamere nascoste nei bagni della Corea del Sud

Quel taglio delle tasse che crea un problema nei conti delle banche : Facciamo una breve premessa la flat tax, chiunque e in qualunque maniera la introduca, è cosa buona e giusta. Il suo principio è sacrosanto. Il reddito è roba nostra. Noi non lavoriamo per lo Stato, ...

IL DIVINO OTELMA/ Una magia per risolvere il problema delle buche a Roma (Chiambretti Matrix) : Il DIVINO OTELMA ospite a Chiambretti Matrix. Il mago dirà come sempre la sua senza filtri, con previsioni su politica, attualità e vicende di costume(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:58:00 GMT)

Altro problema per Huawei P9 Lite con apertura delle app : la situazione al 16 maggio : Sono trascorsi ormai due anni dalla commercializzazione del tanto chiacchierato Huawei P9 Lite e, come sempre avviene in queste circostanze, appare fisiologico che di tanto in tanto appaia un nuovo problema per lo smartphone. A maggior ragione quando si tratta di device così diffusi e tanto testati dal pubblico. L'ultimo sembra essere di natura software, evidentemente non riscontrato da tutti, ma allo stesso tempo da un numero significativo di ...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Alla Ferrari è mancata la spinta. Faremo verifiche. Stesso problema delle libere? Non lo so” : Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare nel corso del 25esimo giro del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese era in piena lotta per il quarto posto ma purtroppo la sua Ferrari ha perso di potenza e lo scandinavo è così stato costretto a parcheggiare la propria monoposto ai box. Morale davvero molto basso per Kimi Raikkonen che è stato molto laconico nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine della gara: “Mi ...

Galaxy S9 e S9+ il problema delle chiamate è stato risolto con questi firmware : Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ dopo le patch di aprile 2018: lo scopo di questi nuovi firmware è quello di risolvere il problema delle chiamate.C’è un bug che affligge qualche esemplare di Galaxy S9 e S9+ che può compromettere la qualità delle chiamate telefoniche: questo bug ha già causato una class action in Israele e Samsung è corsa il prima possibile ai ripari.Continue reading Galaxy S9 e ...

Ministero Esteri definisce l'essenza del problema delle relazioni tra Russia e Occidente - : La rottura di tali collegamenti torna utile solo a coloro che vogliono vivere in un mondo fittizio, costruito secondo i propri schemi" ha detto Grushko. Di conseguenza, "senza diplomatici, senza un ...

La commissione indipendente incaricata di indagare sulle scommesse illegali nel tennis sostiene che il problema delle combine sia serio : Secondo la commissione indipendente che ha indagato sulle scommesse illegali nel tennis in seguito ai recenti casi di combine, il tennis professionistico ha un “serio problema di integrità” e dovrebbe bandire immediatamente le sponsorizzazioni delle società di scommesse e il The post La commissione indipendente incaricata di indagare sulle scommesse illegali nel tennis sostiene che il problema delle combine sia serio appeared first ...

Maltempo - a Roma pioggia e allagamenti/ Ultime notizie : si aggrava il problema delle buche (previsioni meteo) : Maltempo, a Roma pioggia e allagamenti. Le Ultime notizie: ramo cade su auto, una donna ferita. Le previsioni meteo: Protezione Civile emette allerta gialla in Toscana(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:07:00 GMT)

I vecchi mali del giornalismo - Il Fatto : 'Guardate chi sono gli editori'. Il problema delle querele intimidatorie e temerarie : Fanno inevitabilmente politica e non ci trovo niente di male". Parere ben diverso da quello di Enrico Mentana: "Il dovere del giornalista è informare, non formare. Non è vero che non si possa essere ...

Surface Phone : …e se il problema delle app si risolvesse? [LA VOCE DEL POPOLO] : “Pensate che sia possibile che all’uscita del Surface Phone/Andromeda, in corrispondenza del rilascio di Redstone 5, il problema dell’app gap sarà fortemente ridotto già in partenza? Io inizio a crederlo!” Queste sono le parole del vostro collega Elris, selezionate per l’appunto nell’essimo post della tanto attesa rubrica de “La VOCE del popolo”. Il titolo e l’introduzione dicono già tutto, quindi questa ...

Emilio Fede rifatto? Il giornalista dice la verità e svela il suo reale problema delle macchie solari : Emilio Fede , dopo l'ospitata a Non è L'arena , è stato bersagliato sui social per quella foto in cui il suo viso appare notevolmente stravolto dai ritocchini . Il giornalista ed ex direttore del TG 4 ...

Via delle Muratte - Alfonsi : tornano i banchi - ma il problema resta : una vicenda che si trascina da oltre 20 anni, quella dei banchi in via delle Muratte: due all'ingresso su via del Corso, ai quali se ne aggiungeranno presto altri 10 destinati alla vendita di libri. ...