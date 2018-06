Il più piccolo esemplare del più lungo dinosauro predatore

Dalle onde gravitazionali il buco nero più piccolo : “Potremmo aver risposto a una delle domande più importanti su questo incredibile evento” : A ottobre scorso uno degli eventi più “caldi”, astronomicamente parlando, è stato l’annuncio della rivelazione di onde gravitazionali a seguito della fusione di due stelle di neutroni. Ciò che è rimasto da quella fusione, osservata dagli scienziati a metà agosto dello scorso anno, sembra essere un buco nero molto peculiare: il più piccolo scoperto finora. Nei mesi successivi – riporta Global Science – molti osservatori sono stati ...

Onde gravitazionali - osservato il più piccolo buco nero mai visto : è 2 - 7 volte più grande del Sole : Era stata definita “la scoperta del secolo” la prima rilevazione delle Onde gravitazionali, annunciata al mondo l’11 febbraio 2016 a cento anni dalla pubblicazione della Relatività generale di Albert Einstein. Poi, un anno e mezzo dopo, una staffetta senza precedenti nella storia della scienza (formata da 70 telescopi) aveva permesso di ascoltare l’eco delle Onde gravitazionali dalla collisione di due stelle di neutroni ...

Paleontologia : scoperto il più piccolo esemplare del più grande dinosauro predatore di tutti i tempi : scoperto un cucciolo di spinosauro lungo appena un metro e 78 centimetri, poco più del cranio dei suoi genitori, che potevano raggiungere i 15 metri di lunghezza: si tratta del più piccolo esemplare del più grande dinosauro predatore di tutti i tempi. L’esistenza dell’esemplare è stata rivelata da un artiglio della zampa posteriore, proveniente dal Sahara e conservato nel Museo di Storia Naturale di Milano: dimostra che gli ...

Carlo Verdone : "Da piccolo me le davano - ero più 'signorino'. Così a 17 anni ho scoperto la mia anima coatta" : "Da piccolo in genere me le davano, perché ero più signorino rispetto agli altri, che erano più coattelli. Un paio di volta le ho prese. Poi una volta, a 17 anni, ho scoperto improvvisamente che avevo un lato molto aggressivo. Mi tagliarono la strada, mi fecero cadere con la moto e mi feci molto male. Quello in macchina mi strillò di alzarmi e di non fare l'attore. Mi ritrovai a reagire male, gli presi a calci la ...

Milano - una piazza per il Piccolo. «più spazio per il Teatro» : Stefano Boeri lancia il Parco Sempione come Parco della Cultura e e la collaborazione tra tutte le istituzioni culturali che gravitano intorno all'area verde. Sergio Escobar, direttore del Piccolo ...

Ecco gli attori più ricchi del piccolo schermo : Il genere che ha conquistato la maggior fetta di pubblico in televisione è la commedia, questo inevitabilmente fa crescere gli attori del suddetto genere garantendo cachet altissimi che arrivano a ...

Kimi Raikkonen - GP Montecarlo 2018 : “Piccolo errore in curva 1 - fatica con le gomme. Mi aspettavo di più” : Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare del quarto posto nelle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari ha faticato a dare il meglio a Monaco e così scatterà in seconda fila accanto a Lewis Hamilton. Queste le dichiarazioni che lo scandinavo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “Ho avuto delle difficoltà a migliorarmi nel secondo giro del Q3 ma non posso sapere il perché. Abbiamo ...

La strana ammissione di Gasquet : “da piccolo credevo di essere più bravo di Nadal - crescendo invece…” : Richard Gasquet ha svelato un particolare pensiero legato al suo passato: il francese da piccolo credeva di essere più bravo di Nadal, ma crescendo ha ‘cambiato idea’ Richard Gasquet e Rafa Nadal si sono affrontati spesso durante le loro carriere, fin da quando erano poco più che dei bambini impegnati nei tornei giovanili. In una recente intervista al quotidiano spagnolo Marca, Gasquet ha ammesso che da piccolo credeva di essere più forte di ...

Il più grande - il più piccolo - il più costoso : 10 smartphone da record : Alla domanda “Qual è lo smartphone più costoso?”, la maggior parte delle persone risponde: “L’iPhone X”. Ma si sbaglia di grosso. Se volete scoprire tutti i primati in materia di mobile phone, leggete quanto segue e sfogliate la gallery fotografica in alto: ne vedrete di tutti i colori. Più che di tutti i colori, di tutte le dimensioni e di tutti i costi: dallo smartphone più piccolo a quello di taglia XXL, dal più costoso al più economico, ecco ...

Ricerca : l’Homo naledi aveva un cervello più piccolo ma simile al nostro : Ricercatori guidati da Ralph Holloway della Columbia University hanno scoperto che il cervello dell’Homo naledi, uno degli antenati dell’Homo sapiens, era più piccolo ma sorprendentemente simile nella struttura e nella forma a quello dei suoi parenti più evoluti. La scoperta dei resti della specie Homo naledi è avvenuta nel 2013, in Sudafrica: lo scorso anno si è stabilito che i reperti risalgono ad un periodo che va da 236.000 a ...

Lucca Summer Festival - anteprima il 17 maggio con Nic Cester nel teatro più piccolo del mondo : La responsabile del teatro Loredana Ciabatti, scherzando dice che, più che il "teatro più piccolo del mondo" mira a farlo diventare il "teatro giocattolo più grande del mondo". Il Lucca Summer ...

Pantigliate. Donna sposata accoltella l’amante di 14 anni più piccolo : Dramma nel Milanese. Protagonista una Donna sposata che ha accoltellato alla schiena un ragazzo di soli 26 anni. E’ successo

MotoGp - Marquez sul velluto a Jerez - Marc svela però un piccolo segreto : 'non ero io il più veloce oggi' : Marc Marquez commenta la sua vittoria sul circuito di Jerez, il sei volte campione del mondo entusiasta per il risultato ottenuto sulla pista spagnola AFP/LaPresse Il quarto appuntamento con il campionato MotoGp è segnato dal predominio sul circuito di Jerez de la Frontera di Marc ...

“ADDIO GLADIATORE” - IL PICCOLO ALFIE EVANS È MORTO/ Salvini e Meloni contro l'Europa su Facebook : "Mai più" : ALFIE EVANS è MORTO, l’annuncio dei genitori del PICCOLO su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 11:17:00 GMT)