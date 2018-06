Il Parma anni ’90 in una sfida amarcord allo Stadio Tardini FOTO

Parma e la Pilotta festeggiano i quattrocento anni del Teatro Farnese : quattrocento anni da festeggiare nel segno delle arti e della contemporaneità. Il Teatro Farnese di Parma, nel Palazzo della Pilotta, spegne le candeline con un ricco programma di eventi e spettacoli, che vedranno impegnate tutte le principali realtà culturali cittadine: Lenz, Fondazione Prometeo, Teatro delle briciole, Fondazione Toscanini, Teatro Due, Artemis Danza. Il progetto ...

Parma - è festa serie A tre anni dopo il fallimento : Il Parma batte 2-0 in trasferta lo Spezia nella 42esima ed ultima giornata di serie B e torna nella massima serie dopo il fallimento del 2015 e la ripartenza dalla serie D....

Impresa Parma : dalla D alla A in tre anni Video : 3 Parma e il Parma tornano in Serie A dopo tre anni. Archiviato il fallimento del 2015, una nuova societa' è partita dalla Serie D, il quarto livello del calcio italiano, avviando una straordinaria scalata. Una promozione dietro l'altra: l'anno scorso il salto in B, dopo i play off in Lega Pro, quest'anno la conquista della massima serie nazionale. Un successo fortemente voluto in una piazza che può vantare un passato importante ...

Bufera prosciutto di Parma e San Daniele : per anni acquistato quello 'falso' Video : Sequestrati più di 300 mila cosciotti di prosciutto crudo e 140 allevamenti sono finiti sotto indagine dalla Procura di Torino. Ben 220 mila dei prodotti in questione sono stati rivenduti ai marchi San Daniele e di Parma. Il valore di questo giro ammonta ad un totale di 90 milioni di euro. Ovviamente si tratta di una truffa bella e buona ai danni del cliente che crede di acquistare un prosciutto di un certo tipo ma in realta' non è così. I ...

Parma. Frodi fiscali e truffe ai danni dello Stato eseguite 7 ordinanze : Brillante operazione della Guardia di Finanza di Parma. Le Fiamme Gialle hanno disarticolato una presunta organizzazione attiva – secondo l’accusa

Diretta / Ascoli-Parma (risultato live 0-1) streaming video e tv : Calaiò trafigge Lanni! : Diretta Ascoli Parma: Al Del Duca anticipo nella 36^ giornata di Serie B: i ducali vogliono la promozione