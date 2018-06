Il parco nazionale dei Virunga | nella Repubblica Democratica del Congo | rimarrà chiuso ai

USA - California : 2 alpinisti morti sulla parete El Capitan del parco nazionale di Yosemite : Due alpinisti hanno perso la vita durante la scalata della parete di granito El Capitan del Parco nazionale di Yosemite, in California: lo Us National Park Service ha reso noto che i due uomini sono precipitati alle otto di ieri mattina (ora locale) mentre percorrevano la Freeblast. Nei giorni scorsi ha perso la vita un altro scalatore, sull’Half Dome. L'articolo USA, California: 2 alpinisti morti sulla parete El Capitan del Parco ...

Zoom Torino protegge i rinoceronti bianchi del parco nazionale Pilanesberg in Sudafrica con il progetto "Adotta un rinoceronte" : Con l'arrivo a fine Aprile a Zoom Torino di Ian e John, i due esemplari di rinoceronte bianco provenienti da una struttura zoologica inglese, il bioParco lancia il nuovo progetto di conservazione "...

Vacanze a giugno : a Cogolo di Pejo (TN) escursioni nel parco nazionale dello Stelvio - relax e grandi offerte : È immerso nel verdissimo cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, il Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN), punto di partenza ideale per andare alla scoperta di specie protette di piante e fiori, di cervi, stambecchi, caprioli, marmotte e di un territorio incantevole che sa donare un grande senso di pace, ma anche mille opportunità per attività all’aria aperta. Gli sportivi possono sbizzarrirsi tra i ...

parco nazionale Gran Paradiso : storie di innovazione e solidarietà : Nell’area protetta più antica d’Italia esistono storie di innovazione e coraggio, due casi di imprenditoria virtuosa ed eco-compatibile, esempi di come i vincoli ambientali ed economici derivanti dall’essere all’interno di un Parco Nazionale possano trasformarsi in vantaggi importanti. La prima storia ha per protagonista Mathieu Champrétavy, un trentenne carico di entusiasmo che, nel 2015 ha fondato Tascapan, un portale che aiuta gli utenti a ...

parco nazionale Gran Paradiso : al via a luglio “A piedi tra le nuvole” : Con il progetto “A piedi tra le nuvole”, il Parco Nazionale Gran Paradiso promuove da oltre 15 anni una mobilità dolce, regolamentando il traffico automobilistico privato d’estate lungo la strada che conduce al Colle del Nivolet e favorendo gli spostamenti a piedi, in bici e con navetta: un modo per tutelare un ambiente dagli equilibri delicati e per far assaporare agli escursionisti il vero profumo (e il silenzio) della montagna! In linea con ...

Tour del Cilento : parco nazionale - Oasi WWF - coste bandiere blu e cibi D.O.P. : WWF Travel consiglia un’esperienza nel parco nazionale del Cilento- Vallo di Diano- Monti Alburni, un Tour di una settimana che farà scoprire, un’area protetta – la seconda per estensione in Italia – che ospita a mare delfini, capodogli e tartarughe marine, e a terra lupi, lontre, falchi pellegrini e aquile reali. Abbinando alla dimensione naturalistica tutto il piacere della cucina, nella patria della dieta mediterranea. Il Cilento è una terra ...

parco nazionale dell’Aspromonte : nasce la prima Fattoria Didattica : nasce la prima Fattoria Didattica nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Realizzata a Canolo dall’Azienda Agricola Sapori Antichi d’Aspromonte con l’importante cofinanziamento dell’Ente Parco nell’ambito delle iniziative di Promozione Economico e Sociale, verrà inaugurata venerdì 11 maggio alle ore 10:30 a Canolo, alla presenza del Presidente Giuseppe Bombino e dei titolari dell’Azienda. L'articolo Parco Nazionale dell’Aspromonte: nasce la prima ...

parco nazionale dell’Aspromonte : si “illumina” Precacore - borgo antico di Samo : L’Accordo di Programma tra Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e Amministrazione Comunale, siglato con l’obiettivo del recupero architettonico, della messa in sicurezza della rupe e della valorizzazione culturale di Precacore, “centra” un altro importante risultato. L’antico borgo, infatti, ha vinto il buio dei decenni riconquistando la luce grazie ad un innovativo impianto di illuminazione a risparmio energetico. Alla suggestiva cerimonia di ...

Il parco alla Fiera internazionale del Birdwatching : Tantissime le iniziative in programma: workshop fotografici, concorsi per fotografia e documentari ambientali, lezioni di Birdwatching, lectures, spettacoli e visite guidate Tra queste anche il ...

parco nazionale dell’Aspromonte : riqualificazione dell’antico borgo di Precacore - nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico : Giovedì 26 Aprile alle ore 20:30 verrà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico nel borgo di Precacore a Samo, finanziato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e realizzato dall’Amministrazione Comunale in attuazione dell’Accordo di Programma tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Comune per la riqualificazione dell’antico borgo di Precacore. L'articolo Parco Nazionale dell’Aspromonte: riqualificazione ...

Giornata della Terra : il parco dell’Aspromonte “merita di stare nel network dei geositi di rilevanza internazionale” : “Nell’Earth Day, la Giornata mondiale per la Tutela dell’ambiente e la salvaguardia del pianeta, da rappresentante istituzionale, anche del territorio reggino – spiega Maria Tripodi, deputata di Forza Italia – mi e’ sembrato opportuno fare un atto concreto e firmare il mio sostegno alla candidatura del Parco nazionale d’Aspromonte alla Rete Unesco Global Geoparks, aderendo all’appello dei vertici ...

parco nazionale d Abruzzo - l'orso marsicano era malato non è stata l'anestesia a ucciderlo : Non è stata l'anestesia a uccidere l'orso marsicano mercoledì scorso nel Parco nazionale d'Abruzzo. Ieri nell'istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana è stata fatta l'autopsia, che ha escluso '...

parco nazionale d'Abruzzo - l’orso marsicano era malato : non è stata l’anestesia a ucciderlo : La notizia dopo l'autopsia che ha confermato al correttezza delle procedure messe in atto dal personale veterinario. L'animale era finito in una trappola...

Orso muore dopo anestesia nel parco nazionale d'Abruzzo : L'Aquila - Un Orso bruno marsicano è morto nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise durante un'operazione di cattura prevista tra le attività autorizzate dal ministero dell'Ambiente per il controllo di orsi confidenti o problematici. Lo rende noto il Parco. "La squadra ha effettuato le procedure per anestetizzarlo e metterlo in sicurezza. Già nella prima fase l'animale ha manifestato problemi ...