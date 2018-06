«Il numero tre scandiva il mio disturbo ossessivo compulsivo»

Real Madrid - minacce telefoniche per Sergio Ramos dopo il fallo su Salah : costretto a cambiare numero : Sergio Ramos cambia numero. Ma non si tratta né del 4 che porta sulla schiena nel Real dal 2005, né tantomeno del 15 con cui gioca in Nazionale. Qui si tratta, molto più semplicemente, del numero di ...

Call of Duty Black Ops 4 : Treyarch non ha deciso il numero di giocatori della modalità Blackout : Call of Duty: Black Ops 4 è stato il grande protagonista della giornata di ieri, quando si è tenuto in serata il reveal mondiale del gioco durante il quale è stata presentata Blackout, la prima modalità Battle Royale che sarà presente in uno dei capitoli della serie di sparatutto Activision.Treyarch ha mostrato un breve trailer di Blackout e parlato per sommi capi delle sue caratteristiche. La mappa di gioco sarà grande 1500 volte Nuke Town, e ...

Vela - oltre quota 90 il numero degli iscritti al 22° Trofeo Siad – Bombola d’Oro : oltre quota 90 il numero degli iscritti al 22° Trofeo Siad – Bombola d’Oro in programma dal 18 al 20 maggio nel Golfo del Tigullio tra Santa Margherita Ligure e Portofino Nel 1913 George Cockshott, un appassionato e brillante progettista inglese classe 1875, vince una gara per il disegno di una piccola deriva in grado di navigare a remi e a Vela non più lunga di 12 piedi. Nel 1919 ottiene lo status di Classe Internazionale dall’IYRU per ...

Stazione Spaziale : ritardo dei voli commerciali - la NASA potrebbe ridurre il numero di astronauti : Aria di tagli sulla Stazione Spaziale internazionale. Almeno per quanto riguarda la NASA: l’agenzia statunitense sta infatti valutando la possibilità di ridurre i suoi posti sulla casa Spaziale, per far fronte all’accumulo di ritardo dei voli commerciali. A circa un mese dalla trattativa avviata con Roscosmos sull’eventuale prolungamento della presenza americana sulla Iss, ecco che la NASA esplora una strategia complementare: una sorta di ...

Diretta / Madrid Open 2018 live Thiem Anderson - Federer nuovo numero 1 (tennis - oggi)

Diretta/ Madrid Open 2018 Halep Pliskova (4-6 3-6) - eliminata la numero 1! La numero 1 Simona Halep abdica dopo due titoli, eliminata da Karolina Pliskova

La Conoscenza antica svela Il codice nascosto dietro il numero tre? : La Conoscenza antica svela Il codice nascosto dietro il numero tre? Le antiche civiltà hanno sempre considerato il numero tre un numero perfetto, in quanto sintesi del pari (due) e del dispari (uno); il tre raffigura nella teoria dei numeri la superficie e la prima superficie è a forma di triangolo. Anche per i Cinesi il tre è perfetto, perché numero della totalità cosmica: cielo, terra, uomo. Ma al tre ...

Medicina : una tecnica mirata potrebbe regolare i batteri intestinali - prevenendo numerose malattie : Numerosi studi suggeriscono che i batteri nell’apparato digerente hanno una grande influenza sulla salute umana e potrebbero svolgere un ruolo nella comparsa di malattie in tutto il corpo. Ora, in un nuovo studio pubblicato su American Chemical Society, gli scienziati riportano di aver trovato un modo per usare composti chimici per colpire e inibire la crescita di batteri intestinali specifici associati a diverse malattie senza danneggiare altri ...

Superbike - Mondiale 2019 : la Dorna vorrebbe portare a tre il numero di gare nel weekend : Il gestore del Mondiale Superbike, promoter anche del MotoMondiale, avrebbe in serbo importanti novità in vista del prossimo campionato. Dorna, infatti, sta seriamente pensando ad aumentare il numero di gare nello stesso weekend: dalle due manche che si disputano il sabato e la domenica a tre run. A rivelarlo, come riporta corsedimoto.com, è il direttore Daniel Carriera, intervistato da speedweek: “Stiamo pensando a come cambiare il format ...

Trentino Alto Adige al 16° posto per numero di crimini denunciati

Bethesda mostrerà "un buon numero" di nuovi giochi all'E3 2018 : Le settimane che ci separano dall'E3 2018 stanno rapidamente scorrendo, e i grandi protagonisti dell'industria dei videogiochi cominciano a caricare le proprie cartucce che come di consueto verranno esplose durante le celebri conferenze pre-fiera. Una di queste sarà quella Bethesda, e Pete Hines, Senior Vice President of Marketing del publisher ha potuto recentemente parlare con Gamereactor anticipando qualcosa a riguardo proprio della kermesse ...

Trento Film Festival - dal 26 aprile al 6 maggio - con 150 appuntamenti - 130 film e numerosi ospiti : Ancora una prima mondiale con "Moser - Scacco al tempo" di Nello Correale, primo documentario sul ciclista italiano più vittorioso di sempre , ospite a Trento, , e sempre al mondo della due ruote ...

Tutto quello che c’è da sapere sul «royal baby» numero tre : Ci siamo. All’arrivo del terzo royal baby è ormai questione di ore. Kate Middleton, che da un paio di settimane aveva messo in stand-by gli impegni ufficiali (ha saltato gli ultimi incontri londinesi del vertice del Commonwealth e il concerto per i 92 anni della regina Elisabetta), ha fatto il suo ingresso alla Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra. L’ha annunciato un tweet di Kensington Palace: «La duchessa di Cambridge è ...

Mentre a Roma si discute - Eurostat ci ricorda che l'Italia è penultima nell'Ue per numero di occupati : Con il 62,3% nel 2017 Meglio solo della Grecia. I dati certificano che il nostro paese è fanalino di coda anche nello scarto occupazionale tra uomini e donne -