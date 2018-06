“Il mondo ora sarà migliore” | brutale necrologio per una 80enne che ha abbandonato i

Totti ai tifosi : “Il mondo ci guarda” : Roma, 30 apr. – (AdnKronos) – “Da qualche ora abbiamo iniziato a colorare la nostra città di giallorosso. Il mondo ci guarda e noi vogliamo vestire Roma con il suo abito migliore: siamo i suoi ambasciatori, abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo Stadio Olimpico”. E’ il messaggio di Francesco Totti ai tifosi della Roma a due giorni dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool. ...

“Il dialogo fra le due Coree ha acceso un segnale di speranza per il mondo” : Grande speranza per la Corea, preoccupazione per la Siria. Le trattative con la Cina e il caso del piccolo Alfie Evans. Dopo una conferenza per il Fondaco, nella cattedrale di Chioggia, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha risposto alle domande sui temi più attuali....

Frank Miller : “Il mondo di oggi è troppo spaventoso per farne una parodia” : (foto: Getty Images) I vent’anni del Napoli Comicon sono un’occasione speciale, meritavano un ospite speciale e poche figure possono superare Frank Miller da questo punto di vista. Il provocatorio e iconico autore statunitense che ha rivoluzionato il punto di vista su personaggi storici come Batman e Daredevil porterà proprio al Comicon Xerses, primo di cinque albi che tornano nel mondo di 300 raccontando cioè che è successo vent’anni prima, ...

“Ecco come è morto Avicii”. L’annuncio choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. Sconcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...

“Prima di farlo…”. Quando Ilary entra in studio è il caos. “Il tuo fisico…”. La Blasi si è presentata così a “Le Iene” e ha scatenato il finimondo. Tutti si sono soffermati su quel particolare che sta ancora facendo discutere. Anche voi? : Mercoledì 11 aprile è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. La puntata precedente era stata quella di domenica che aveva visto l’assenza di Nadia Toffa che aveva fatto sapere al pubblico di essere troppo provata dalle cure. La giornalista – che poi è stata tempestata di messaggi da fan troppo curiosi che volevano sapere di più sulla malattia e sul percorso da fare – ha detto però che non mAncherà alla puntata di domenica prossima. Noi ...

Siria - l’appello di un 15enne contro le armi chimiche : “Il mondo non ci dimentichi” : Siria, l’appello di un 15enne contro le armi chimiche: “Il mondo non ci dimentichi” Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese Continua a leggere