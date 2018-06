Il mondo di gioco di One Piece | World Seeker torna a mostrarsi in nuove immagini

Un nuovo trailer mostra le caratteristiche e il mondo di gioco di Warhammer 40 - 000 : Inquisitor - Martyr : E tempo di prepararsi per il ruolo di Inquisitore nell'ambizioso nuovo titolo di NeocoreGames, Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr, per il quale è stato appena pubblicato un nuovo trailer.Come riporta Dualshockers, in Warhammer 40K: Inquisitor - Martyr verrà messo il giocatore al centro nell'Imperium of Man's Inquisition come Inquisitore. Agendo come una polizia segreta dell'Imperatore, l'Inquisizione è incaricata di dare la caccia a qualsiasi ...

In Fortnite Salva il mondo sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico e un messaggio nel gioco ne avrebbe svelato l'identità : Anche Fortnite Salva il Mondo sta per ricevere interessanti contenuti che arricchiranno l'esperienza di gioco offerta da Epic Games. Nello specifico, come segnalano i colleghi di VG247, sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico con l'aggiornamento 4.3 che, come saprete, è stato rimandato.L'update, oltre a introdurre le Sfide della Settimana 5 il 31 maggio, aggiungerà un Eroe che, un messaggio interno al gioco, ne avrebbe svelato l'identità. A quanto ...

Cosa rende unico Days Gone? Il mondo di gioco "spietato" : Nonostante le buonissime impressioni suscitate dalla nostra prova, non si può negare che molti interessati a Days Gone siano almeno in parte preoccupati da quella che sembra una mancanza di unicità e originalità di fondo. Prima i paragoni con The Last of Us e poi l'impressione che si tratti di un mix di parecchi elementi già più o meno visti. Non c'è il rischio che l'esclusiva PS4 sviluppata da Sony Bend Studio risulti almeno in parte ...

Red Dead Redemption 2 punta in alto - grande interazione tra utenti e mondo di gioco : Di acqua sotto i ponti dal primo annuncio della lavorazione di Red Dead Redemption 2 ne è passata un bel po': era infatti il 18 ottobre 2016 quando Rockstar sfornava il primo trailer del suo nuovo titolo dedicato all'epopea western, mandando in brodo di giuggiole tutti i trepidanti fan che attendevano soltanto un segnale da parte dello sviluppatore per tornare a sognare. Sogni videoludici che sono stati alimentati da due ulteriori filmati, ...

Il 3 maggio laboratorio giocoso al mondo di Zoe : Il Mondo di Zoe è un progetto di sostegno alla genitorialità naturale nato due anni fa a Rende , CS, e in breve è diventato una realtà importante sul territorio. Ad oggi è un marchio che realizza ...