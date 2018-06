Il momento in cui Cecchinato ha battuto Djokovic 

agi

: Si, bravo #Cecchinato, ma ecco l'esatto momento in cui #Djokovic psicologicamente ha mollato. - eugenioosss : Si, bravo #Cecchinato, ma ecco l'esatto momento in cui #Djokovic psicologicamente ha mollato. -

(Di martedì 5 giugno 2018) Vittoria a sorpresa di Marco Cecchinato al Roland Garros. L'italiano ha sconfitto Novak Djokovic ed è arrivato in semifinale nel torneo parigino di tennis. Marco Cecchinato ha battuto Djokovic, che aveva trionfato a Parigi nel 2016, per 6-3, 7-6 (7-4), 1-6, 7-6 (13-11). Ora in semifinale c'è lo scoglio Thiem, uno dei migliori sulla terra rossa, ma il tennista siciliano tenterà l'impresa. È l'ottava volta nella storia del torneo che un italiano raggiunge la semifinale: l'ultimo a farlo, prima di Cecchinato, fu Barazzutti nel 1978. Giant Killer! Marco Cecchinato takes out former champion Djokovic in a blockbuster match 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11).#RG18 pic.twitter.com/lNCX6BPves — Roland-Garros (@rolandgarros) 5 giugno 2018