Il ministro Grillo e i vaccini | quello che c' è da sapere

Chi è Giulia Grillo - il nuovo ministro della Salute : (Foto: Stefano Montesi- Corbis/Corbis – Getty Images) Classe 1975, catanese, medico, con specializzazione in medicina legale. È questo l’identikit di Giulia Grillo , il nuovo ministro della Salute del governo Conte. La Grillo (precisiamo fin da subito che sebbene abbia lo stesso cognome del fondatore del suo partito non c’è alcuna parentela tra i due) è arrivata a Montecitorio alle elezioni del 2013 e il 27 marzo scorso è stata ...

Salute - Anaao : “Il ministro Grillo rilanci la sanità pubblica” : “Auguri non rituali di buon lavoro al nuovo ministro della Salute, on. Giulia Grillo. Perché di lavoro, e di lavoro buono, hanno bisogno la sanità italiana, i cittadini, il personale. Che, Medici in primis, ed il nuovo ministro ne è perfettamente consapevole, rappresentano “la prima vittima sacrificale della contrazione delle risorse che ha colpito la sanità ed ha tutto il diritto di essere ascoltato e di essere trattato bene per la ...