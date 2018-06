calciomercato

: Il Milan promette un bomber a Gattuso - - Dalla_SerieA : Il Milan promette un bomber a Gattuso - - cmdotcom : Il #Milan promette a #Gattuso un grande bomber sul #calciomercato: i nomi - MondoPalermo : Prima Pagina, Tuttosport: “Il cuore di Zaza. Max-Real: vamos! Il Milan promette Depay a Gattuso…” -

(Di martedì 5 giugno 2018) La Gazzetta dello Sport fa altri due nomi per l'attacco del: lo spagnolo Morata , Chelsea, in caso di Europa League, altrimenti il colombiano Falcao , Monaco, in cambio del portoghese André ...