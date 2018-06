Il governo gialloverde e il manuale del giornalismo anticasta

Via al governo gialloverde : tensioni sull'euro nel primo Consiglio dei ministri : 'Dimostrerò che non siamo dei marziani e il mio governo non è debole'. Determinato ed emozionato. È questa la cifra del primo giorno da premier di Giuseppe Conte. Con un problema non da poco: ...

Il governo gialloverde visto dall'estero : Italia nelle mani dei populisti : Anche nel giorno della guerra commerciale di Trump ai suoi , ex?, alleati, l'Italia riesce a fare notizia nel mondo. L'ipotesi più temuta dai media

Pensioni - riprende quota governo gialloverde : stop legge Fornero - le novità Video : riprende quota l’ipotesi di un governo gialloverde e quindi anche il contratto di programma che prevede, tra l’altro, la riforma Pensioni, il reddito di cittadinanza, la flat tax. In particolare, sulla previdenza, il contratto di governo alla tedesca, prevede il superamento della tanto chiacchierata legge Fornero, l’istituzione della quota 100 per tutti i lavoratori capace di soddisfare anche le esigenze dei precari che reclamano la quota 41 e ...

Salvini scarica Savona : sarà governo gialloverde con Di Maio : I grillini si affrettano a spiegare che in caso di elezioni si presenteranno da soli. Nessuna alleanza quindi con la

Mattarella dice no a Savona. Il governo gialloverde finisce prima di cominciare : La certezza definitiva che il tanto propagandato “governo del cambiamento” non ci sarà, arriva poco dopo le 20, quando il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, si presenta nello Studio alla Vetrata. Poche, essenziali parole: “Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico a

Alle 19 Conte al Colle : nasce il governo gialloverde : E’ fatta. Il premier incaricato Giuseppe Conte ha lasciato la propria abitazione. Alle 19 incontrerà il presidente Sergio Mattarella al

governo - la squadra gialloverde : Per l'Economia resta saldamente in sella il nome di Paolo Savona , rispetto al quale il Carroccio non vuole fare passi indietro. Mentre il ruolo del 'Gianni Letta padano' spetterà a Giancarlo ...

governo gialloverde - i Conti non tornano : Ciò che stupisce del popolo italiano è la sua capacità (ed irresistibile tendenza a) di tirar fuori dal cassetto lo scialle da Comare e darsi alla spigolata selvaggia: è partito l’ordine di fare la radiografia al curriculum di questo professore universitario ed avvocato a tutti i grandi giornali – e non c’è nulla di strano, essendo il nostro sconosciuto alle masse, almeno sino all’uscita dei grilloleghisti ...

Il "novizio" Giuseppe Conte e la ricetta del governo gialloverde : Metterà in pratica tutto questo attraverso una delicata opera di azione politica il , possibile, futuro premier 'tecnico' Giuseppe Conte, il 'novizio' della politica designato alla poltrona di ...

Uscire dall'euro ma anche no. Ecco cosa pensa il ministro dell'Economia (in pectore) del governo gialloverde : Roma. “Qua-ran-ta-du-e”. Antonio Maria Rinaldi lo scandisce bene, quel numero, come a voler rimarcare, nel tono della voce, l’importanza del vincolo. Quarantadue, infatti, sono gli anni che lo legano a Paolo Savona. “Era il 1976 – ricorda Rinaldi – e Guido Carli incaricò il suo allievo prediletto di

Il presidente malato avvicina un governo gialloverde anche in Palestina (di U. De Giovannangeli) : Un governo gialloverde anche in Palestina. Per garantire che l'uscita di scena di un presidente malato porti all'implosione dell'Autorità nazionale palestinese e spiani la strada per la Muqata (il quartier generale dell'Anp a Ramallah) ad Hamas.Dietro il giallo sulle condizioni di salute di Abu Mazen c'è anzitutto questo: la consapevolezza, da parte della dirigenza dell'Anp e ancor più di quella di al-Fatah (il movimento ...

Il governo gialloverde al test dei gazebo : I pentastellati approvano il 'contratto' di governo con piu del 94% dei voti. 'Come certificato dal notaio che ha garantito la regolarita del voto - ha scritto Luigi Di Maio sul blog delle stelle - ...

Sul governo gialloverde - prima ancora che nasca - tira già una brutta aria : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è ormai arrivata alla fase finale, quella in cui gli elettori di Lega e M5S sono chiamati a giudicare il famigerato contratto di Governo. Indipendentemente dal risultato dei gazebo e del voto online, però, sul futuro prossimo dell’Italia aleggiano ombre di un passato neanche troppo lontano. La dialettica politica ed economica di questi ultimi giorni, infatti, ha rispolverato termini e situazioni ...