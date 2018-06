Il Governo Conte ottiene la prima fiducia con 171 «sì» Salvini | «No aumento Iva»

Governo : Fraccaro - da Conte cambio di rotta : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Le forze politiche di cui il Governo è espressione e le proposte programmatiche su cui si fonda sono state votate dal popolo. La fiducia ottenuta al Senato da un ampio schieramento rispecchia il sentimento di fiducia che ci hanno accordato i cittadini: bene ha fatto il Presidente Conte a rivendicare in Aula la natura fortemente popolare del Governo del Cambiamento”. Lo scrive sulla sua pagina ...

Il Governo Conte incassa la prima fiducia con 171 «sì». Salvini : «No aumento Iva» : A Palazzo Madama 171 voti a favore, 117 contrari e 25 astenuti. Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo da intendere come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla flat tax («obiettivo») passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei ...

