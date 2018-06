Il governo Conte chiede la fiducia

Spread in rialzo - nel giorno della fiducia al governo Conte : Borse europee fiacche dopo la diffusione degli indici di fiducia dei manager in Italia e in attesa di quella in Germania, Francia e nell'Ue, seguita dalle vendite al dettaglio in aprile e, nel ...

C'è poco Arcobaleno nel governo Conte : Dopo le prime esternazioni del Ministro Fontana contro le famiglie omosessuali, tutta la comunità Lgbt si stringe e promette battaglia

Pensioni : risorse e prossime mosse del governo Conte : ... ma l'altro professore , 'tecnico' come direbbero gli affezionati alla politica, Giovanni Tria intende dare ugualmente una sferzata all'economia dell'intero Paese. Il nuovo ministro del Lavoro Luigi ...

governo Conte - il giorno della fiducia : discorso del premier alle 12 al Senato : ROMA - Il giorno della fiducia al Governo giallo-verde è arrivato. Il discorso programmatico è pronto e questa mattina il premier Giuseppe Conte lo esporrà alle 12 al Senato. Poi lo consegnerà alla ...

Giornata clou per il governo Conte. Stasera 5 giugno si vota la fiducia al Senato : Il voto della risoluzione sul Documento di Economia e Finanza , DEF , da parte di Camera e Senato si terrà invece la prossima settimana, tra l'11 e il 15 giugno. E' quanto emerso alla Conferenza dei ...

governo Conte - Di Maio propone incentivi per le auto elettriche. Ecco perché ha ragione : Dopo la gran confusione delle trattative sul nuovo Governo, sembra che siamo arrivati finalmente al momento di fare qualcosa di buono e di concreto. Cominciano subito bene Luigi di Maio come ministro del lavoro e Gianni Girotto, portavoce in Senato per il Movimento 5 stelle e coordinatore del settore energia, con la promozione dei veicoli elettrici in Italia. Per qualche ragione, in Italia siamo sempre indietro un po’ in tutto e i veicoli ...

governo Conte - i numeri dei voti di fiducia : la maggioranza senza pensieri (anche grazie a ex M5s e sudamericani) : Fatto il Governo, resta da fare la maggioranza. Il primo atto di nascita sarà rilasciato oggi al Senato. Domani poi toccherà alla Camera. Sarà a Palazzo Madama che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pronuncerà il suo primo discorso davanti ai parlamentari. Il Governo M5s-Lega non nasce con una maggioranza ampia, ma neanche più ristretta di altri governi recenti. Per esempio potrà contare su più senatori di quanto non potessero al primo ...

governo M5S-Lega - ecco che cosa dirà Conte per conquistare la fiducia : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte. La prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano» ed è atteso al varco tanto dalla sua maggioranza...

governo Conte - si tratta sui sottosegretari : equilibri delicati tra Lega e M5s : Oggi il Governo di Giuseppe Conte si presenta al Senato per il primo voto di fiducia. Il premier ha preparato il discorso che terrà nell'aula di Palazzo Madama e poi, domani, alla Camera. Subito dopo...

Comparto Difesa e Sicurezza : i Ministri del governo Conte : Il Governo è partito, dopo il Contratto tra Lega e Cinque Stelle e la pantomima dell’impeachment al Presidente della Repubblica per non aver accettato il Ministro dell’Economia Professor Paolo Savona, finalmente la lista dei Ministrii è stata completata ed hanno giurato al Quirinale. Ministro degli Interni Matteo Salvini, Ministro della Difesa Elisabetta Trenta (non eletta)....Continua a leggere

Conte oggi al Senato per fiducia al governo gialloverde : oggi a Palazzo Madama il premier Giuseppe Conte terrà il suo discorso programmatico e chiederà al Senato la fiducia al governo gialloverde "del cambiamento". Mercoledì sarà la volta della Camera. ...

Lega e M5s hanno un piani B al governo Conte : Lo chiamano il “piano B” di Matteo Salvini e ha già suscitato non poche apprensioni dentro Forza Italia e Partito democratico perché prevede il ricorso anticipato alle urne nel 2019. E’ una sorta di via d’uscita nel caso in cui strada facendo si capisca che non si riuscirà a fare quanto promesso dal

Il Governo Conte sembra intenzionato a modificare la Legge Fornero varando Quota 100 e Quota 41, coi criteri descritti da Alberto Brambilla. Il commento di GIULIANO CAZZOLA