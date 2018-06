Il governo britannico ha approvato un controverso piano per l’espansione dell’aeroporto

Rbs : governo britannico cede il 7 - 7% per 2 - 5 mld sterline : Londra, 5 giu. (AdnKronos) – Il Governo britannico cede una quota del 7,7% di Royal Bank of Scotland (Rbs) per 2,5 miliardi di sterline, circa 2,86 mld di euro, ad investitori istituzionali. Lo rende noto lo stesso istituto bancario britannico in un comunicato. La quota del Tesoro britannico scende così da 70,1% a 62,4%. L'articolo Rbs: Governo britannico cede il 7,7% per 2,5 mld sterline sembra essere il primo su SPORTFAIR.