Il futuro del nostro ' Sistema salute' al centro del 6Â° convegno Academy

'Le parole del futuro' - sostenibilità protagonista del secondo appuntamento del Messaggero : Nel giorno che conclude la settimana europea per lo sviluppo sostenibile, la 'parola del futuro', protagonista del secondo appuntamento della serie di conferenze per i 140 anni de Il Messaggero è ...

“Festival della Psicologia” - parte un viaggio nel futuro : come vivremo nel 2030? : Italia, anno 2030: i primi millennials sono ormai adulti, i bambini del 2017 sono studenti universitari, i ragazzi degli anni ’60, invece, la generazione “anziana”. In quale società vivono? Quali scenari si sono aperti per loro nei campi dell’educazione, del lavoro, delle relazioni tra i sessi? E dove ha condotto l’ultima rivoluzione tecnologica? Questo esercizio di riflessione sul futuro prossimo, nucleo del “Festival ...

Giornata Ambiente - all'Ara Pacis le parole del futuro : Roma, 5 giu. , askanews, Quali sono le 'parole del futuro'? Se ne è parlato oggi a Roma all'Ara Pacis, nel secondo incontro din questo ciclo di eventi organizzato dal quotidiano Il Messaggero, con il ...

Il cloud di Ibm parla tutte le lingue del futuro : La prima mattinata del Wired Next Fest 2018, nel Cyborg Stage, è stata organizzata in collaborazione con Ibm e completamente dedicata alle potenzialità del cloud in tutte le sue declinazioni — in particolare intelligenza artificiale e blockchain. Potete vederne un riassunto video qui sopra: le tappe del maxi appuntamento da tre ore sono state scandite da Maurizio Decollanz (direttore comunicazione di Ibm Italia) e Alessandro La ...

Balotelli risponde al ministro dell’Interno : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” : “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini“. risponde così, con tono alquanto sarcastico, Mario Balotelli alle domande sul proprio futuro e sulle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in merito alla possibilità di consegnare all’attaccante la fascia di capitano della Nazionale. L'articolo Balotelli risponde al ministro dell’Interno: “Il mio futuro? Gioco dove dice Salvini” ...

Computex 2018 : ASUS annuncia i nuovi notebook ZenBook e VivoBook - il concept Project Precog per il PC del futuro e il wearable VivoWatch BP : TAIPEI, Taiwan, 5 giugno 2018. Jonney Shih, Chairman di ASUS, ha oggi aperto l’evento stampa organizzato in occasione dell’edizione 2018 del Computex svelando una serie di nuovi prodotti, tra cui: ZenBook Pro 15 e ZenBook Pro 14 con il rivoluzionario sistema ScreenPad, ZenBook S, vincitore di ben tre premi, la nuova line-up di notebook VivoBook e il wearable VivoWatch BP per gli amanti del benessere, che incorpora un rilevatore della pressione ...

Politica e moneta - la rivoluzione postmoderna e il futuro della democrazia : La nostra contemporaneità, definita postmoderna, presenta delle caratteristiche del tutto nuove e inimmaginabili fino a pochi anni fa. Non esistono più quelle che i filosofi chiamano le “grandi narrazioni”. Nietzsche ha gettato in mezzo a noi questo concetto come una bomba: “dio è morto”. Questo vuol dire che il mondo Occidentale non ha più stelle polari a cui indirizzarsi per capire come tendere al bene. E’ l’avvento della società liquida ...

Spazio - razzi del futuro : dal riciclo spaziale al lanciatore “autofago” : L’usato sicuro di SpaceX è ormai una garanzia: da oltre un anno la compagnia di Elon Musk ha dimostrato la possibilità di lanciare un satellite con un vettore già utilizzato in precedenza. Per essere precisi, riciclando una parte del razzo, il primo stadio del Falcon 9. La nuova conferma – riporta Global Science – è arrivata il 4 giugno, con il lancio del satellite per le telecomunicazioni Ses-12, partito alle 6:45 italiane dalla ...

Il futuro della vostra relazione non è nell’oroscopo - ma ve lo dice Whatsapp : Scusa se ti rispondo in ritardo. O scusa se non ti rispondo per nulla. La comunicazione scritta risolve, spesso, molti imbarazzi, è più veloce, ci permette di dettare i tempi, ma è incompleta ed è un modo per esercitare potere sull’altra persona. Pensate le volte che avete chiesto alla vostra amica di interpretare un messaggio di lui. Che cosa voleva dire esattamente? Cosa intendeva tra le righe? Le emoji e la punteggiatura non bastano. ...

"Il Mestiere del futuro" : Confcommercio ha premiato la Scuola Media Carducci Purgotti di Perugia : ... complici l'avvento di Internet e le nuove tecnologie, e come debbano mutare le loro aspettative e il loro approccio al mondo del lavoro.

Gli incontri del Messaggero : Il futuro e la sostenibilità. Appuntamento all'Ara Pacis. Domani in edicola Speciale di 32 pagine : Qual è la nostra impronta sull'ambiente? Quanto pesa il nostro stile di vita sulle risorse che il pianeta può produrre? E come sarà il nostro futuro, nell'ottica della sostenibilità? Appuntamento ...

Parma City of Gastronomy Festival 2018 : il futuro del cibo è qui - i dettagli della prima edizione : 25 chef, 68 eventi in 2 giorni disseminati in centro città, 8 delegazioni da tutto il mondo, 250 volontari, oltre 50 i piatti preparati e…mangiati. Ecco i numeri della prima edizione del City of ...

Ecofuturo 2018 : CIB porta a Bruxelles le doppie colture del Biogasdoneright® con focus sulla canapa : Il CIB sarà a Bruxelles con l’organizzazione di Ecofuturo per presentare (6 giugno alle ore 15:00, Sala Altiero Spinelli) la quinta edizione di Ecofuturo, il festival delle eco-tecnologie che si terrà dal 18 al 22 luglio al Fenice Green Energy Park di Padova. Il titolo dell’edizione 2018 “CIODUE: come rimetterla in equilibrio tra cielo e terra” è indicativo dei contenuti, che verteranno sul riequilibrio dell’anidride carbonica, illustrando ...

Campoccia (Udinese) : «Il futuro della Serie A è il canale di Lega» : Si apre l'ennesima settimana decisiva sul fronte diritti tv della Serie A: il vicepresidente dell'Udinese fa così il punto sulla situazione L'articolo Campoccia (Udinese): «Il futuro della Serie A è il canale di Lega» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.