Il figlio è con il papà | ma Janet Jackson chiama la polizia per controllarlo

Biagio Marzo - intervista choc contro Noemi Durini/ Video - “mio figlio prima di conoscerla mai stato violento” : Biagio Marzo, intervista choc a La Vita in Diretta contro Noemi Durini: "mio figlio Lucio prima di conoscere la ragazza non era mai stato violento, poi.."(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:46:00 GMT)

Lasciano il figlio di 6 anni a casa e escono all'alba per tentare il colpo in farmacia : Una coppia di Solaro ha lasciato in casa il figlio di sei anni ancora addormentato per andare a tentare il colpo in farmacia. Cittadini insospettiti hanno chiamato i carabinieri e fatto saltare i ...

Juventus - Nedved torna a giocare : in campo con suo figlio : TORINO - Pavel Nedved rimette per un giorno gli scarpini ai piedi. Il 45enne ex centrocampista, oggi vicepresidente della Juventus , e' sceso in campo a Skalna, in Repubblica Ceca, con il figlio Pavel ...

Aperitivo con l'autore : Felice Di Lernia presenta 'Mio fratello è figlio unico - ma ha molti followers - ' : Lontano dalla retorica degli specialismi, Felice Di Lernia affronta da un punto di vista nuovo e seducente fatti di cronaca, episodi autobiografici, immagini e pensieri solo apparentemente ordinari. ...

Carofiglio 'Salvini col mio libro sotto braccio è una buona notizia che un politico legga'. E su Conte 'Rischia di essere un premier ... : In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...

Roma : colpisce figlio in faccia con un pugno. Arrestato 52enne : Roma: uomo denunciato da moglie per violenze domestiche Roma -I Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno posto in arresto un uomo di 52 anni, residente a Palombara Sabina. I militari hanno proceduto all’ammanettamento dopo che il 52enne ha sferrato un pugno in volto al figlio di 17 anni. L’aggressore, già gravato da precedenti di polizia, è stato accusato di maltrattamenti. I militari, intervenuti in località Ponte delle ...

Seregno - uccide la moglie a coltellate davanti al figlio di 5 anni. Poi si consegna ai carabinieri : Ha accoltellato la moglie davanti al figlio di 5 anni, poi si è presentato dai carabinieri per confessare l’omicidio. I due, che non vivevano più insieme da circa due mesi, erano in auto a Seregno, in Brianza, quando – forse al culmine di un litigio – l’uomo ha estratto l’arma uccidendo la donna, una 34enne albanese, che è morta al San Gerardo di Monza. Il marito – un marocchino di 35 anni – avrebbe ...

La mamma di Di Maio : "Mio figlio Luigi è lo scarrafone più bello che ci sia. I congiuntivi? La consecutio temporum da noi è di casa" : "Luigi? Per me è lo scarrafone più bello che ci sia. È stato sempre un grande comunicatore, un ragazzo con l'innata capacità di trasferire agli altri l'idea dei diritti e dei doveri. Sono una mamma fortunata e, forse grazie all'educazione della famiglia, ha avuto la capacità di interpretare i bisogni degli ultimi. Per me è il migliore dei figli possibili". Sulle pagine del settimanale Oggi, la mamma di ...

America Ferrera mamma per la prima volta - la star di Ugly Betty annuncia la nascita del figlio con una foto : America Ferrera mamma. L'ex protagonista di Ugly Betty ha annunciato la nascita del figlio tramite una tenera foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Trentaquattro anni lei e il marito Ryan Piers Williams hanno dato il benvenuto al loro primogenito chiamandolo Sebastian, che a quanto pare ha già un soprannome: Baz. Nella didascalia dello scatto pubblicato dalla Ferrera si legge: "Quando due diventano tre… mamma, papà e bimbo sono felici, ...

Tatiana - uccisa con la figlioletta dal compagno. Voleva rifarsi una vita con la cognata-amante : Tatiana Ceoban, 36 anni è scomparsa il pomeriggio del 30 maggio 2009 da Gradoli (Viterbo) insieme alla figlia 14 enne Elena. Un diario segreto tenuto dalla giovane mamma, svela il complotto ordito ai suoi danni dal compagno Paolo Esposito e da sua sorella minore. Da tempo i due, divenuti amanti, progettavano di andare a vivere insieme.Continua a leggere

"Mio figlio non è un teppista - né un maleducato. È iperattivo : una parola che contiene tanta bellezza e tanto dolore" : Leo oggi ha nove anni e una bella cascata di riccioli sulla testa. A vederlo, è il ritratto di un bambino dall'aria furbetta. Dunque ti si stringe il cuore quando dice che spera che tanta gente sappia la sua storia, così che tante persone imparino a trattare i bambini come lui. Come lui che è un bambino iperattivo. iperattivo - di fatto, non per modo di dire - con la certificazione per la scuola. E non è stata una ...

Catania : cerca di strappare il figlioletto alla ex compagna con la violenza : Ennesimo caso di violenza sulle donne. I carabinieri di Fiumefreddo, in provincia di Catania, hanno arrestato un pregiudicato di 37 anni, originario di Ispica, al termine di una delicatissima indagine per molestie e atti persecutori. L'uomo è accusato di avere perseguitato in più occasioni e di avere tentato di strangolare la ex moglie, dalla quale si era separato l'anno prima, per tentare di strapparle il loro figlioletto di soli 8 anni. Il ...

Nina Moric - confessione a Domenica Live : «Corona non può insultare la madre di suo figlio» : ROMA - «La vita è un dono prezioso. Le persone si evolvono, cercano di imparare dai loro stessi errori. Sto cercando di fare così e di migliorare me stessa». Nina...