Il figlio di Alessia Marcuzzi ricoverato in ospedale | cos' è successo a Tommaso Inzaghi

Come avere sempre sott’occhio tuo figlio (come fa Alessia Marcuzzi) : L’uso di un’applicazione di monitoraggio per tenere traccia del proprio figlio l’ha sdoganato pure Alessia Marcuzzi in televisione. La conduttrice, fiera di sé, ha mostrato al pubblico il telefonino con una delle tante app che, se accettate dalla controparte figliesca, permettono di localizzare l’altro telefonino, in qualsiasi parte del mondo. Ad esempio, nel momento in cui la Marcuzzi era ospite da Fabio Fazio, lo schermo del cellulare le ...

Alessia Marcuzzi da Fazio : "Ho un'app per geolocalizzare mio figlio. Ora è nel dormitorio delle ragazze" : Ospite di Che Tempo che fa , Alessia Marcuzzi ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e di come riesce a conciliare entrambe le cose. A Fabio Fazio , poi, tra una domanda e l'altra, ha ...

L’app usata da Alessia Marcuzzi per controllare il figlio/ Video - gaffe in diretta “non è nella sua camera!” : L’app usata da Alessia Marcuzzi per controllare il figlio: la gaffe in diretta tv a Che tempo che fa. Il figlio Tommaso non si trovava nella sua camera del college a Londra!(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:23:00 GMT)

Danilo Brugia - terzo figlio in arrivo : la fidanzata Alessia Izzo è incinta : Alessia Izzo, figlia di Biagio Izzo, è incinta di Danilo Brugia: per l’attore è il terzo figlio Danilo Brugia sta per diventare di nuovo padre: la fidanzata Alessia Izzo (figlia del più noto Biagio Izzo) è incinta! A dare l’annuncio è stata la coppia tramite il settimanale Diva e Donna. L’attore di Centovetrine e Le […] L'articolo Danilo Brugia, terzo figlio in arrivo: la fidanzata Alessia Izzo è incinta proviene da ...