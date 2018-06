Il Fascio e la Mente | perché l’Italia è nelle mani di un partito che ha preso il 17%

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 giugno 2018) di Enzo Marzo Ci sarà tempo per piangere. Ora i più ottimisti possono rifugiarsi nella formula: “Giudicheremo provvedimento per provvedimento”, mentre i più pessimisti (o realisti?) prefigurano sciagure. Forse è più saggio assumere entrambe le posizioni. I primi hanno la debolezza di non considerare che i fatti sono cominciati da un pezzosopra tutto c’è sempre la Politica. E il giudizio politico non può non essere molto negativo. Non soloci troviamo al governo una maggioranza a forte trazione-leghista, ma anchele forze che voteranno contro o sono sotto sotto complici o sono totalimbelli. Riuscirà la parte di società civile con ancora un minimo di senno a contrastare questo violento spostamento a destra? In altri paesi europei è accaduto qualcosa di simile, ma non nel modo pazzo in cui noi siamo riusciti a creare una somma di paradossi inimmaginabili. ...