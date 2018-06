Il compromesso tra Salvini e la Merkel con lo scambio tra migranti e deficit

Ma quando comincia il Ramadan? Il difficile compromesso tra fede e scienza : Giugno 2015, Gerusalemme – Un palestinese decora il suo negozio vicino alla moschea di Al-Aqsa in attesa dell’annuncio di inizio del Ramadan. (Foto: AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images) La scorsa settimana è cominciato il Ramadan, nono mese del calendario islamico. Durante questo periodo i fedeli musulmani celebrano la prima rivelazione di Maometto osservando un digiuno fisico e spirituale. Non si beve né si mangia dall’alba al ...

Cosa frena la ricerca di un compromesso tra Merkel e l’Italia populista : Dopo giorni di silenzio la Germania si è pronunciata sul governo giallo-verde che sta per nascere in Italia. Il ministro degli Esteri Michael Roth ha affermato in un’intervista allo Spiegel che “più che mai, l’Europa ha bisogno di un affidabile partner italiano che, come prima, veda il suo posto nel

Enrico Giovannini - il suo nome in lizza come prossimo premier : lui il compromesso tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini? : Sarà Enrico Giovannini il prossim o premier ? Secondo Dagospia sì. Il suo nome sta circolando nelle ultime ore tra i pentastellati, i leghisti e al Quirinale. Gradito da entrambi i partiti e pure da ...

Biologico - Europarlamento vara il nuovo regolamento. L’Italia di traverso : ‘Occasione persa - pessimo compromesso’ : Gli europarlamentari italiani bocciano il regolamento europeo sul bio che entrerà in vigore nel 2021. Il provvedimento che disciplinerà produzione e commercializzazione dei prodotti è stato approvato con 466 voti a favore (124 voti contrari e 50 astensioni) dall’Europarlamento, nonostante abbiano votato contro gli europarlamentari italiani di tutti i partiti, che chiedevano norme più restrittive, soprattutto sulla soglia di contaminazione ...