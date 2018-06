optimaitalia

: #WMA18 Il blues di Dune Mosse di Zucchero apre la nuova edizione con il disco d'oro per Wanted (video)… - OptiMagazine : #WMA18 Il blues di Dune Mosse di Zucchero apre la nuova edizione con il disco d'oro per Wanted (video)… -

(Di martedì 5 giugno 2018)diladei Wind Music Awards. È stato quindi ildi Adelmo Fornaciari a dare il via alla tornata di premiazioni con le quali Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno messo in risalto tutti i successi della musica italiana dell'ultimo anno, che hanno riconosciuto con i trofei per le certificazioni Oro e Platino.è sicuramente una vecchia conoscenza degli Awards, dal momento che già l'anno scorso era stato protagonista per i successi ottenuti con il lungo tour che ha portato sul palco dell'Arena di Verona.ha infatti segnato un piccolo record, con oltre venti concerti tenuti sullo stesso palco.L'artista ha voluto racchiudere questi anni di successi in una raccolta che ha rilasciato nel mese di novembre e che contiene anche degli inediti. Si tratta di, che in questa serata completamente dedicata alla musica italiana ...