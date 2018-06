I talent show secondo Vasco Rossi | dalla paura per Modena Park alla gavetta a Zocca | 2°

Amici 17 : Emma Muscat eliminata - ecco chi sono i finalisti del talent show : Emma Muscat è stata eliminata da Amici 17: in finale Irama, Lauren, Carmen e Einar Chi è stato eliminato alla semifinale di Amici 17? Emma Muscat. La cantante di Malta non è riuscita a guadagnarsi la finale nel talent show di Maria De Filippi. Per ben tre volte la fidanzata di Biondo ha provato ad […] L'articolo Amici 17: Emma Muscat eliminata, ecco chi sono i finalisti del talent show proviene da Gossip e Tv.

Lauren Celentano entra nel corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria De Filippi Il futuro di Lauren Celentano sarà in Italia. Arrivata ad Amici quasi per caso, complice una vacanza in Puglia, la giovane americana non solo ha vinto la categoria danza del programma ma ha pure ottenuto un contratto di lavoro. Come […]

Amadeus padrone di casa di “Ora o mai più” il talent show dedicato ai cantanti degli anni ’90 : Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. Quella seconda chance che Amadeus – conduttore e padrone di casa di “Ora o mai più” – offre a otto cantanti trascurati dal successo. Tutti i venerdì per quattro puntate a partire dall’8 giugno in prima serata su Rai1 scatterà il momento della ribalta per otto protagonisti di successi musicali del passato: interpreti di una hit, di un brano che tutti ...

Amici 17 - Biondo si apre sulla release di Deja Vu : 'Non rifarei il talent-show' : A diversi giorni di distanza dalla messa in onda della nuova diretta di 'Amici di Maria De Filippi', sono trapelate online delle importanti indiscrezioni sul conto del cantautore hip-hop dell'edizione in corso del celebre talent-show di Canale 5: ecco come si è posizionato l'ex-allievo di 'Amici 17', Biondo, nella classifica iTunes Italia e le prime anticipazioni concernenti l'attesissima diretta finale del programma condotto dalla consorte di ...

“Ora o mai più” - lo show che contraddice la crudele legge del talento : M’intriga e m’inquieta, da spettatore che ignora la tv generalista se non quando c’è Mentana, la notizia che dalla settimana prossima Rai 1 trasmetterà la riesumazione di cantanti caduti nel dimenticatoio. Si chiamerà “Ora o mai più”, la condurrà l’inevitabile Amadeus e avrà la formula del talent sh

Italia's got talent : l'energia del pubblico anconetano accende lo show : Si dimostra più timida la campionessa mondiale di nuoto Federica Pellegrini che, pur essendo ancora alle prime armi con il mondo dei talent, sembra visibilmente entusiasta di vivere una nuova ...

X FACTOR 2018 - LA GIURIA/ Asia Argento - la mina vagante del talent show : X FACTOR 2018, la GIURIA: Asia Argento, la novità del talent show di Sky, rappresenta una vera mina vagante. Gli scontri con gli altri giudici sono dietro l'angolo.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:36:00 GMT)

X Factor - tutti i vincitori del talent show : Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento formano la squadra di giudici della prossima edizione di X Factor , il talent show di Sky condotto nuovamente da Alessandro Cattelan. Per Fedez è la ...

Niente Lodo Guenzi a X Factor 12 - Manuel Agnelli confermato tra i giudici del talent show : La produzione di X Factor 12 fa marcia indietro sulla scelta di sostituire Manuel Agnelli tra i giudici del talent show, il cantante confermato al bancone della trasmissione di Sky Uno A X Factor 12, dopo le voci che avrebbero voluto Lodo Guenzi al bancone del talent show, spunta la conferma del giudice Manuel Agnelli. Il cantante degli Afterhours sarà come lo scorso anno accanto a Fedez e Mara Maionchi, ma avrà al fianco anche una novità. Una ...

Parte Master Of Photography il primo talent show europeo sul mondo della fotografia - tra i giudici Oliviero Toscani : L’attesa terza stagione di Master Of Photography, primo talent show europeo sul mondo della fotografia, andrà in onda dal 29 maggio per 8 puntate, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Arte HD, canali 120 e 400 di Sky (e su Sky Uno HD alle 21.15), in contemporanea in 5 Paesi (Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria). Il programma, al quale Parteciperanno anche ospiti d’eccezione tra i quali i fotografi Sebastião Salgado, Franco ...

Valerio Scanu al FanCaraoke con Iva Zanicchi - la critica ai talent show : “Vendi tanto - anche se canti male” (video) : Valerio Scanu al FanCaraoke ospite a sorpresa in macchina con Iva Zanicchi! Durante la puntata di mercoledì 23 maggio, in seconda serata su Rai 2, il FanCaraoke di Iva Zanicchi ha visto un ospite d'eccezione: insieme ad Andrea Perroni, protagonista anche Valerio Scanu. Tra canzoni e confessioni, ricordi di carriera ed emozioni al Festival di Sanremo, Iva Zanicchi si è raccontata on the road, sull'auto guidata da Andrea Perroni, in compagnia ...

“Ecco i nuovi giudici”. X Factor - una rivoluzione : cambiano i volti noti del talent show : Ancora una rivoluzione in arrivo nel corso della prossima edizione di X Factor, che vedrà l’addio ormai scontato di due nomi illustri e l’arrivo di altri nomi importanti a sostituire i giudici ormai con la valigia in mano. A salutare il talent show musicale che ogni anno cerca di individuare e lanciare nuove stelle della musica italiana sono infatti Levante, già sicura della sua scelta, e con tutta probabilità Manuel Agnelli. ...