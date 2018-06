blogo

: I sogni di Giulia De Lellis: 'Diventare mamma e avere una famiglia tutta mia' - IncontriClub : I sogni di Giulia De Lellis: 'Diventare mamma e avere una famiglia tutta mia' - gossipblogit : I sogni di Giulia De Lellis: 'Diventare mamma e avere una famiglia tutta mia' -

(Di martedì 5 giugno 2018) Durante un evento di suo un amico a CarraraDeparla di sé e dei suoial Corriere della Sera. In vista del lancio della sua capsule collection di bikini, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra aver sostituito nei suoi pensieri il lavoro all'amore. La 22enne romana, ex fidanzata di Andrea Damante si è trasferita a Verona più di due anni fa, per seguire il tronista.Verona è diventata la mia città qui ci sono tante persone care che mi hanno accolta in maniera incredibile.prosegui la letturaIdiDe: "unamia" pubblicato su Gossipblog.it 05 giugno 2018 16:36.