I rom devono pagare l’affitto come tutti Stop alloggi gratuiti!

Giorgia Meloni : 'Lo stupro di roma? Feccia umana - devono marcire in carcere' : 'Costretta da due stranieri a salire in macchina per essere pestata e violentata per tutta la notte. Questa Feccia umana deve marcire in carcere'. Giorgia Meloni è una furia e chiede 'tolleranza zero ...

'Lega-M5s devono rispettare le loro folli promesse' - Renzi - : Roma, 11 mag. , askanews, 'Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all'Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, nemmeno a molti di noi. Ma dobbiamo parlarci ...

"Mia figlia è morta per l'asfalto devastato di roma. Queste cose non devono accadere più" : E' un misto di rabbia e dolore il volto di Graziella Viviano. La madre di Elena Aubry, la ragazza romana morta ieri sera in via Ostiense dopo un incidente probabilmente causato dall'asfalto sconnesso, parla al Messaggero appena uscita dall'obitorio:"Quell'asfalto è devastato, mi chiedo come sia possibile che una strada così importante sia tenuta tanto male"Le indagini sulle cause dello schianto, avvenuto attorno alle 23 all'altezza ...

Buffon : 'Solo la Juve poteva fare tutto questo. Ora tifo roma - devono vincerla' : Gigi Buffon , a Sky Sport , ha risposto così sulla sfida col Real Madrid: 'Solo la Juve poteva fare tutto questo, soltanto la Juventus. Una partita monumentale, stratosferica, di 18 uomini straordinari: me la porterò ...

"I Tutor devono essere rimossi dalle autostrade : copiato il brevetto". La sentenza della Corte d'Appello di roma : I Tutor dovranno essere tolti dalle autostrade italiane perché è stato copiato il brevetto da una piccola azienda con sede a Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano la Repubblica.Al termine di una causa avviata nel lontano 2006 la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale denominato Tutor installato ...