I pediatri chiedono a Giulia Grillo di non abolire l' obbligo sui vaccini | La legge

ilfoglio

: Volete sapere perchè i pediatri chiedono questo? Perchè, come tutti i medici prendono TANGENTI dalle multinazionali… - MaurizioSpezia : Volete sapere perchè i pediatri chiedono questo? Perchè, come tutti i medici prendono TANGENTI dalle multinazionali… -

(Di martedì 5 giugno 2018) LaLorenzin che reintroduce l'vaccinale "è stato un successo, i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una situazione buona. Al momento l'non va abolito, tanto più che ci sono molte altre priorità", dice all'