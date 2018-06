I diritti di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro ad Emergency per un

Di Maio parte da chi non ha diritti. Incontro con i fattorini bolognesi : Un Incontro 'conoscitivo' è stato definito quello di stamattina al ministero del Lavoro tra i rider , i fattorini che fanno consegne a domicilio, ndr, di Bologna che avevano inviato una lettera al ...

Zingaretti : con carta diritti lavoro digitale Vogliamo dare diritti a chi non ne ha : Zingaretti: fatto positivo incontro sindacato rider e Luigi Di Maio Roma – Di seguito le parole di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. “L’incontro tra il sindacato dei rider e Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico è un fatto positivo. Nel Lazio non abbiamo perso tempo. Abbiamo proposto la ‘carta dei diritti del lavoro digitale’. Stiamo ascoltando lavoratori, sindacati, giovani e ...

Governo - Aprile (Oggi) vs Travaglio : “Temo per legge 194 - unioni civili e diritti acquisiti”. “Non verranno toccati” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Marianna Aprile e la conduttrice Lilli Gruber sottolineano l’esiguo numero di donne nel nuovo Governo Conte, come nel Governo uscente. Aprile osserva: “Rispetto al precedente esecutivo abbiamo anche perso anche il ruolo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, prima ricoperto da Maria ...

Famiglia e diritti - il ministro Fontana : “Disincentivare gli aborti. Ma non toccherò la 194. Non è nel contratto” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la Famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

Zhang Xiangchen : i diritti di proprietà intellettuale non devono essere utilizzati per il protezionismo : ... ha affermato che i diritti di proprietà intellettuale devono diventare un ponte per la cooperazione innovativa fra i vari paesi del mondo, anziché strumenti per il protezionismo commerciale. Zhang ...

Curare non significa solo guarire : il decalogo del Bambino Gesù per i diritti del Bambino Inguaribile : L’importanza dell’alleanza terapeutica tra famiglia e medico con una piena partecipazione al percorso di cura, il diritto a una second opinion, il diritto di scelta di una struttura sanitaria di propria fiducia, anche trasferendosi in un Paese diverso dal proprio, il diritto di accesso a cure sperimentali e palliative: sono alcuni dei principi enunciati dalla “Carta dei Diritti del Bambino Inguaribile” presentata oggi all’Ospedale Pediatrico ...

Milano - rider chiedono diritti dopo l’infortunio di Francesco : “Lui ha perso una gamba. Non aspetteremo il morto” : “Abolizione del cottimo, del rating e del ranking, con la copertura assicurativa per tutte e tutti”. Queste sono solo alcune delle richieste che i rider milanesi hanno portato mercoledì sera al presidio pubblico davanti a Palazzo Marino per chiedere l’apertura di un tavolo con le aziende delle piattaforme digitali al Comune di Milano. “Quello che è successo a Francesco si poteva evitare”, commenta qualcuno a proposito dell’incidente ...

Jean-Claude Juncker contro Lega e M5s : 'Non toccate i diritti degli africani' : Ci mancava il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker . Anche lui contro il governo Lega-M5s . Mister Europa infatti ha promesso che l'esecutivo comunitario vigilerà per ' ...

diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Non votata risoluzione con MediaPro. Rinvio assemblea a lunedì : Nuovo Rinvio dell'assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere se continuare o meno a dare fiducia agli spagnoli di Mediapro sui Diritti televisivi. Le 17 società di Serie A chiamate a votare per la risoluzione del contratto con l'operatore spagnolo hanno deciso di aggiornarsi a lunedì, dopo che solo 10 squadre (5 gli astenuti, tra i quali il Genoa che ieri si era schierato contro la società spagnola, e Lazio e Chievo ...

