I colossi della tecnologia vogliono evitare che diventiamo troppo dipendenti dalla

agi

(Di martedì 5 giugno 2018) Monitoriamo tutto: il numero di passi che facciamo, le calorie ingerite e bruciate durante la giornata, i chilometri di corsa; gli smartphone ci dicono qual è il momento migliore per l'organismo per svegliarsi o cosa è meglio mangiare in gravidanza. L’idea di fondo dei gigantiè di offrire il massimo per “migliorare” la vita quotidiana, tra una notifica di Instagram e una di Facebook. Ebbene, non funziona. Il rapporto col cellulare, a volte, può trasformarsi in una vera e propria dipendenza. Secondo uno studio di Locket, un utente sblocca il suo telefonino in media 110 volte al giorno. Realizza, in altre parole, uno sblocco ogni 13 minuti, che diventano sei minuti durante le ore serali. Apple contro la dipendenza digitale Apple mette in campo nuovi strumenti per ...