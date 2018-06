I carabinieri | reati in calo del 9 | 2% | furti del 5 | 2%

Criminalità : gen. La Gala (carabinieri) - in calo i reati predatori - in aumento truffe ad anziani : Padova, 5 giu. (AdnKronos) - Oggi presso Comando Legione Carabinieri Veneto in occasione del 204 anniversario della festa dell’Arma il comandante, gen. Giuseppe La Gala, nel presentare l’evento ha fatto anche un rapido bilancio dell’anno passato: si registra un sensibile calo dei reati consumati, so