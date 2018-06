I capospalla sportivi dell’estate 2019 Le anteprime di Pitti Uomo

gqitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) È duro a sparire il camouflage, ma per la prossima primavera estate l’effetto military è ottenuto anche dallo stampato all over dei bolli iconici di alcuni brand o con il classico intrecciato ma virato in più colori. Guarda anche Le giacche dell’estateLa giacca di stagione è la field jacket; non spariscono dal guardaroba le giacche antipioggia con coulisse e chiusure a strap, imbottiture leggere per le giornate più fresche, il denim per quelle più soleggiate o la seta lavata per i bomber urban-chic da indossare nelle occasioni più formali. Leggi anche:94, lo sguardo P.O.P. sulla moda