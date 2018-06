I benefici dell’olio di kukui per la pelle

dilei

(Di martedì 5 giugno 2018) Le bacche disi trovano nelle Isole Hawaii e sono diventate un simbolo per queste isole tanto da diventare l’albero ufficiale del Pacifico. Le noci disono usate come torce, mentre l’olio, oltre ad essere impiegato per accendere le lampade, è un vero rimedio naturale per curare e proteggere ladel corpo e i capelli. Viene estratto dalle noci dia freddo e si presenta come un olio dal colore chiaro che può essere conservato per 12 mesi lontano dalle fonti di calore e dalla luce solare. In 12 mesi però la sua efficacia è tangibile. Ricco di acidi essenziali come Omega 3, Omega 6 e Omega 9 e di vitamine C, D, E, è perfetto per lenire lae proteggerla dalle aggressioni o irritazioni della. Inoltre riduce la comparsa di cicatrici, imperfezioni e infiammazioni della. L’olio diè infatti miracoloso quando compaiono eczemi o ...