Hyundai Tucson - Con il facelift debutta l' ibrido diesel

(Di martedì 5 giugno 2018) A pochi mesi dal debutto negli Stati Uniti ildellaarriva anche in Europa portando con sé una nuova estetica e diverse innovazioni tecniche, la più importante delle quali è la prima motorizzazione ibridadella storia. Entro la primavera del 2019, inoltre, la Casa coreana porterà al debutto, sempre sulla, anche un nuovo 1.6Smart Stream con tecnologia mild hybrid a 48V. La Suv media entrerà in produzione questo mese per poi arrivare sul mercato durante l'estate. Look più dinamico. L'aggiornamento di metà carriera ha apportato alcune modifiche al frontale della, ora più dinamico e moderno grazie a un nuovo paraurti e a fari con tecnologia Led. Nuove linee caratterizzano anche la coda dove l'adozione di gruppi ottici dal design inedito abbinati a un portellone modificato ha rinnovato il look della sport utility insieme a un nuovo ...