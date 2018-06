Hyundai i20 - Al volante del restyling

Hyundai i20 si rifà il look : ecco tutte le novità in arrivo : Il mondo dei motori è in continua evoluzione. Sono realmente tante le case produttrici automobilistiche che progettano e realizzano modelli di autovetture innovative, implementando sistemi tecnologici di ultima generazione e migliorando ulteriormente il design estetico. Per rispondere a tali esigenze e non perdere i propri clienti, Hyundai ha deciso di rilanciare il modello i20, uno dei più amati e gettonati sul mercato. La società ha annunciato ...